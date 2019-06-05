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Садальский присоединился к критике программы «Познер» с участием Галкина

По мнению актера, программы получилась унылой и не острой.

Садальский присоединился к критике программы «Познер» с участием Галкина
Фото: globallookpress©Anatoly Lomokhov

Актер Станислав Садальский сегодня больше известный интернет-общественности как активный комментатор всего происходящего в Сети и офф-лайне, присоединился к критическим высказываниям некоторых СМИ в адрес Владимира Познера и артиста Максима Галкина, ставшего очередным гостем в студии легендарного телеведущего.

На своей странице в социальной сети Instagram артист опубликовал отрывок из журналистской заметки, заметив, мол, жаль, конечно, но лучше горькая правда. В публикации высказывается мнение о том, что Владимир Познер перестал походить на самого себя. Мол, программа была столько унылой, что ее бессменного ведущего могут отправить на пенсию. Досталось и известному юмористу, которого называют самовлюбленным и горделивым. Сам же выпуск программы оценивается, как провальный.

Кстати, из поста Садальского не ясно, смотрел ли он сам передачу или доверяет мнению журналистов, утверждающих, что зрители выходу программы не обрадовались и критикуют разочаровавшего их Владимира Познера.

Между тем, поклонники Максима Галкина остались в восторге от просмотра ток-шоу. Своими впечатлениями они поделились в Instagram.

«Вы удивительно умны, обаятельны, прямы в своих высказываниях! Даже Познер иногда был смущён от Вашей прямоты, и пытался смягчить углы, но Вы были настолько свободны, чисты в своих ответах, откровенны!»- пишет одна из поклонниц юмориста и телеведущего.

Напомним, в очередном выпуске программы ведущий и его звездный гость поговорили на темы политики и цензуры, отношения Галкина к наградам и званиям и карьере.

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Владимир ПознеринтервьюМаксим Галкин последние новостиПрограмма "Познер"Станислав Садальский
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Садальский присоединился к критике программы «Познер» с участием Галкина
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