Дочь Юлии Началовой перевезли в другой отель в Турции

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина вместе с отцом, братом и мачехой перебралась в Турции, где они сейчас отдыхают, в другой отель. В сторис Instagram Ольги Алдониной появилась новая нарезка видеозаписей. Вторая супруга футболиста сообщает, что они решили сменить отель. Правда, почему так произошло девушка не уточняет.

Затем на кадрах можно увидеть, как семейство ходит по комнатам в новом отеле и оценивает их состояние. «Красота!» — говорит Ольга Алдонина. После Вера вместе со своим братом Артемом отправляются поплавать в бассейне. Двухлетний малыш забрался на надувной матрас. Вера плавает около него. Все семейство довольно и счастливо.

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Отметим, что дочь Юлии Началовой уже несколько дней находится с семьей своего отца в Турции. У Евгения Алдонина на турецком побережье открылась летняя академия, куда приезжают молодые талантливые футболисты, чтобы повысить свое мастерство. Кстати, в один из дней к Алдонину в гости наведался его давний друг, футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

Не так давно стало известно, что Алдонин забрал двенадцатилетнюю Веру у бабушки и дедушки. При этом никакого конфликта в семье нет. Просто он считает, что таким образом у ребенка быстрее наступит душевное спокойствие, которое было сильно нарушено после смерти матери.