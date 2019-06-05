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Дочь Юлии Началовой перевезли в другой отель в Турции

Ольга Алдонина поделилась новыми видеозаписями в соцсетях.

Дочь Юлии Началовой перевезли в другой отель в Турции
Юлия Началова/globallookpress.com

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина вместе с отцом, братом и мачехой перебралась в Турции, где они сейчас отдыхают, в другой отель. В сторис Instagram Ольги Алдониной появилась новая нарезка видеозаписей. Вторая супруга футболиста сообщает, что они решили сменить отель. Правда, почему так произошло девушка не уточняет.

Вера Алдонина купается с братом/instagram.com/ole_ole4ka/

Затем на кадрах можно увидеть, как семейство ходит по комнатам в новом отеле и оценивает их состояние. «Красота!» — говорит Ольга Алдонина. После Вера вместе со своим братом Артемом отправляются поплавать в бассейне. Двухлетний малыш забрался на надувной матрас. Вера плавает около него. Все семейство довольно и счастливо.

Отметим, что дочь Юлии Началовой уже несколько дней находится с семьей своего отца в Турции. У Евгения Алдонина на турецком побережье открылась летняя академия, куда приезжают молодые талантливые футболисты, чтобы повысить свое мастерство. Кстати, в один из дней к Алдонину в гости наведался его давний друг, футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

Не так давно стало известно, что Алдонин забрал двенадцатилетнюю Веру у бабушки и дедушки. При этом никакого конфликта в семье нет. Просто он считает, что таким образом у ребенка быстрее наступит душевное спокойствие, которое было сильно нарушено после смерти матери.

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Вера АлдонинаЕвгений АлдонинОльга АлдонинаТурцияумерла Юлия Началова
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Дочь Юлии Началовой перевезли в другой отель в Турции
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