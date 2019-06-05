Ролик с «лучшим танцем» на «Давай поженимся!» рвет Сеть

Новый шуточный ролик опубликовал на своей странице в социальной сети Instgaram юморист Гарик Харламов. Объектом насмешек звезды Comedy Club снова стала одна из популярных программ на российском телевидении – «Давай поженимся!». Правда, в этот раз без персонифицированных выпадов в адрес Ларисы Гузеевой, являющейся соведущей шоу.
Запись представляет собой уморительный монтаж из двух программ: проекта «Танцы на ТНТ» и, собственно «Давай поженимся!». Сначала свои хореографические способности демонстрируют потенциальные женихи и невесты. Затем в кадре появляются члены жюри «Танцев»: Мигель закрывает глаза и вытирает слезы, а другой наставник, Егор Дружинин говорит проникновенную речь.
«Я думаю, что вы уже догадываетесь, что вы — в «Танцах». Но я вам хочу сказать, что то, что вы показали, это больше, чем танец. Я думаю, что вы открыли новый жанр. Я даже не знаю, как он называется. Это какая-то …..», — говорит Дружинин.
При этом автор шуточного ролика для пущего эффекта «запикал» последнее слово, сказанное Егором.
Это видео уже, что называется, «рвет» интернет. Всего за несколько часов его посмотрел почти миллион пользователей. Свои «лайки» под постом Харламова поставили Павел Деревянко и Сергей Лазарев. А Александр Гудков пошутил, что на кадрах – его близкие.
Напомним, недавно юморист поделился со своими подписчиками другой записью, где известное высказывание Ларисы Гузеевой вставлено в двусмысленный клип болгарского музыканта.