НОВОСТИ

Ролик с «лучшим танцем» на «Давай поженимся!» рвет Сеть

Смешное видео от Гарика Харламова посмотрел почти миллион пользователей.

Ролик с «лучшим танцем» на «Давай поженимся!» рвет Сеть
Гарик Харламов. фото: globallookpress

Новый шуточный ролик опубликовал на своей странице в социальной сети Instgaram юморист Гарик Харламов. Объектом насмешек звезды Comedy Club снова стала одна из популярных программ на российском телевидении – «Давай поженимся!». Правда, в этот раз без персонифицированных выпадов в адрес Ларисы Гузеевой, являющейся соведущей шоу.

Запись представляет собой уморительный монтаж из двух программ: проекта «Танцы на ТНТ» и, собственно «Давай поженимся!». Сначала свои хореографические способности демонстрируют потенциальные женихи и невесты. Затем в кадре появляются члены жюри «Танцев»: Мигель закрывает глаза и вытирает слезы, а другой наставник, Егор Дружинин говорит проникновенную речь.

«Я думаю, что вы уже догадываетесь, что вы — в «Танцах». Но я вам хочу сказать, что то, что вы показали, это больше, чем танец. Я думаю, что вы открыли новый жанр. Я даже не знаю, как он называется. Это какая-то …..», — говорит Дружинин.

При этом автор шуточного ролика для пущего эффекта «запикал» последнее слово, сказанное Егором.

Это видео уже, что называется, «рвет» интернет. Всего за несколько часов его посмотрел почти миллион пользователей. Свои «лайки» под постом Харламова поставили Павел Деревянко и Сергей Лазарев. А Александр Гудков пошутил, что на кадрах – его близкие.

Напомним, недавно юморист поделился со своими подписчиками другой записью, где известное высказывание Ларисы Гузеевой вставлено в двусмысленный клип болгарского музыканта.

Вам может быть интересно:

Он не успокоится: Гарик Харламов выпустил новый ролик, где высмеивает Гузееву «Где кольцо?»: Кристина Асмус подшучивает над Гариком Харламовым Долгие объятия Гарика Харламова и Насти Задорожной спровоцировали слухи об их романе

Тэги:

"Танцы на ТНТ"Гарик ХарламовЕгор ДружининМигельПрограмма «Давай поженимся!»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ролик с «лучшим танцем» на «Давай поженимся!» рвет Сеть
Интересно?
Поделись с друзьями: