Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым

По словам солиста группы «На-На», для продюсера не было проблемой самому прочистить трубы.

Подопечный Бариса Алибасова, один из участников группы «На-На» Владимир Политов был очень удивлен новостями о несчастном случае, который произошел с продюсером. В своем комментарии, который артист дал кр.ru еще до того момента, когда стали известны подробности отравления, Владимир отметил, что невероятную новость он узнал от журналистов, и только после этого начал выяснять подробности.

Музыкант был ошарашен случившимся. Как отмечает Политов, у продюсера не было постоянного мажордома. Потому злополучную жидкость со средством для прочистки труб на столе мог оставить и сам Бари Каримович.

больше по теме Бари Алибасова экстренно госпитализировали с ожогом пищевода Продюсер случайно выпил средство для прочистки труб.

«Ему не проблема трубу прочистить. Мог и сам налить и забыть», — отметил солист «На-На».

Напомним, по последней информации, медики НИИ имени Склифосовского оценивают состояние Алибасова как тяжелое. Они отметили, что у него может открыться кровотечение и потому оставили продюсера в клинике. Накануне вечером Бари Каримович по ошибке, вместо сока выпил жидкость для прочистки труб.