«Может начаться кровотечение»: состояние отравившегося Алибасова оценивается как тяжелое

Столичные медики оценили состояние известного продюсера Бари Алибасова, экстренно доставленного в НИИ имени Склифосовского с отравлением. После почти двух часового осмотра и необходимых манипуляций, к помощнику продюсера вышел врач, который сообщил, что у Алибасова диагностирован ожог пищевода и ожог желудка второй степени.

«Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое. Может начаться кровотечение — сейчас или на 9-10 день. Но мы постараемся, чтобы все было хорошо, он у нас полежит пока», — приводит слова специалиста кр.ru.

Врач не стал давать официальный комментарий журналистам издания, но пообещал, что Бари Каримовича будут лечить хорошо, также, как и не звездных своих пациентов. Близким передали вещи Алибасова. Между тем супруга продюсера хотела приехать в клинику и звонила помощнику продюсера.

Напомним, накануне с Бари Алибасовым произошел несчастный случай. Он перепутал оранжевые бутылки, стоящие рядом с раковиной, и вместо сока выпил жидкость для прочистки труб. Поняв свою ошибку, продюсер сам вызвал «неотложку».