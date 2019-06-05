Ксения Бородина разнесла фанатов после оскорблений в адрес дочери

Пользователи социальных сетей буквально под микроскопом рассматривают жизнь своих кумиров. От их зоркого взгляда не ускользает ни один жест, ни одно слово кумира. Своими впечатлениями от увиденного, они делятся в комментариях к публикациям. Причем выражают свои мысли, порой, не очень вежливо.

Одной из звезд, которой уже не привыкать к критике, стала Яна Рудковская. А накануне в подобной ситуации оказалась ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, обнаружившая, к своему удивлению, множество негативных комментариев под постом, в котором она с гордостью рассказывала о спортивных достижениях своей дочери. Мол, Марусе все дается по блату с такой мамой, а остальные тяжелым трудом зарабатывают каждую награду.

«Доказывать, как мой ребенок трудится, я не хочу и тем более кому это доказывать?! Вы бы видели эти свинячьи лица, кто писал про незаслуженные первые места и мне глубоко все равно, что вас оскорбит и заденет слово свинячий, потому что вы такие и есть!», — негодует звезда.

По словам Ксении, она делает все возможное, чтобы ее дети развивались, и очень гордится ими. А всем критикам Бородина посоветовала побольше шутить и играть со своими ребятишками.