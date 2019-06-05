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Юлии Меньшовой дали работу на Первом канале

Уже в скором времени в эфир выйдет новая программа, вести которую и доверили актрисе.

Юлии Меньшовой дали работу на Первом канале
Юлия Меньшова https://www.instagram.com/juliavmenshova/

Уже 16 июня в эфире Первого канала выйдет первый выпуск новой программы «Камера. Мотор. Страна», вести которую будет актриса Юлия Меньшова. Формат передачи состоит в том, что со своими звездными гостями через призму какого-либо фильма или сериала ведущая будет вспоминать, чем запомнился людям год, когда картины выходили на экраны, о чем мечтали зрители, что покупали или во что одевались.

В студии появятся создатели тех фильмов — актеры, режиссеры, сценаристы, которые расскажут интересные факты о съемочном процессе, а также поделятся тем, как повлияли съемки на их дальнейшую личную жизнь. Кроме того, одним из экспертов программы станет историк моды. Он поможет вспомнить телезрителям о тенденциях тех лет, образах и материалах, из которых шили свои наряды модники, сообщает «СтарХит» со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Напомним, после того, как два года назад закрылся проект «Наедине со всеми», Меньшова вместе с Максимом Галкиным вела шоу «Субботний вечер». А не так давно звезда начала вести свою рубрику в передаче «Живая жизнь».

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актрисаВедущая Первого каналановая программаЮлия Михалкова
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Юлии Меньшовой дали работу на Первом канале
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