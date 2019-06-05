Сябитовой потребовалась помощь врачей из-за двух лет без отпуска

Одна из ведущих шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова пытается соединять сердца российских мужчин и женщин без отдыха, но, как оказалось не без устали. Накануне телесваха пожаловалась на ухудшившееся самочувствие, что, в конечно итоге, может негативно сказаться и на ее работе.

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На своей странице в социальной сети Instagram Роза рассказала своим подписчикам, что трудится без отпуска уже два года, боясь, что выполненные дела могут вырасти как снежный ком, и накрыть звезду телеэкрана с головой.

«Стала быстро уставать. Чувствую себя рассеянной. Теперь приходится долго сосредотачиваться, чтобы сконцентрировать внимание на чём-то. Порой не уверена, что принимаю правильное решение. Пора к психологу. Интересно, какой диагноз он мне поставит?» — задается вопросом Сябитова.

Как отмечают в комментариях фанаты Розы, ее состояние можно описать как полное выгорание. И психологи, и неврологи здесь вряд ли помогут. Лучшим лекарством в данном случае, по мнению подписчиков, станет смена обстановки – отдых в дали от дома, чтобы хотя бы на время убежать от вечных проблем. Делятся поклонники и другими советами.

«Розочка, Вам нужен не психолог и невролог, а хороший мужик, надежное плечо, опора», — уверена одна из подписчиц.

Кстати, недавно сваха рассказывала о том, что занялась своей фигурой. «Инструментом», благодаря которому ей на майских праздниках удалось бросить несколько лишних килограммов, стала «Диета Малышевой».