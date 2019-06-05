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Матильда Шнурова и Ника Белоцерковская помирились

Бывшая супруга лидера группировки «Ленинград» нашла в себе силы простить приятельницу.

Матильда Шнурова и Ника Белоцерковская помирились
Матильда Шнурова / INSTAGRAM.COM/MSHNUROVA

Бывшая жена лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда разместила на своей ленте в социальной сети Instagram очередной пост, который очень обрадовал и воодушевил подписчиков и друзей Шнуровой.

На снимке она наконец-то снова снялась со своей приятельницей Никой Белоцерковской. А, значит, и многомесячной вражде пришел конец. Это подтвердила и сама Матильда в подписи к фотографии.

«Отношения бывают разной степени вместимости. Иногда в них помещаются даже настоящее зло и предательство. Но нет достижения в жизни выше, чем найти в себе силы поместить туда и прощение», — написала она.

В комментариях поклонники хвалят Матильду за гибкость и мудрость, с которой она подошла к непростой ситуации, и выражают надежду, что теперь творческий тандем Шнуровой и Белоцерковской будет еще плодотворнее. Высказалась по поводу примирения и Ксения Собчак.

«Очень верные и правильные слова. Ужасно рада за тебя!» — призналась в своем комментарии журналистка.

Напомним, после разрыва с Матильдой в мае прошлого года, Сергей Шнуров вместе с друзьями уехал Италию. Была в той компании и Ника, которая к тому времени также развелась со своим супругом, бизнесменом Борисом Белоцерковским. Отношения двух женщин стали напряженными, ведь служи о том, что Белоцерковскую и Шнурова связывает не только дружба, ходили уже давно. А после поездки в Европу они вместе появились на одном из светских мероприятий. Тогда-то подруги и отписались друг от друга в соцсетях и до последнего времени не показывались вместе на публике.

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Тэги:

Матильда ШнуроваНика Белоцерковскаяпримирение
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Матильда Шнурова и Ника Белоцерковская помирились
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