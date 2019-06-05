Наталья Водянова впервые показала лицо самого младшего сына

Супермодель поздравила маленького Рому и своего мужа с днем рождения.

Сразу двойной праздник состоялся в семье российской супермодели Наталья Водяновой. 4 июня три года исполнилось самому младшему сыну звезды Роману и отцу малыша 41-летнему Антуану Арно.

На своей странице в социальной сети Instgaram она поделилась несколькими кадрами: совместным портретом с супругом, с которым Наталья живет уже восемь лет, снимком с домашнего торжества по случаю праздника, а также архивным снимком сына. На фотографии Роме всего несколько месяцев. Примечательно, что раньше Водянова старалась спрятать лица своих детей.

Как пишет в подписи к снимку звезда, 4 июня – точно самый необычный и счастливый день в ее семье. Кроме того, не забыла поздравить с днем рождения и своего бизнес-партнера Тимона Афинского.

Напомним, кроме сына Романа, пять лет назад Наталья Водянова родила своему нынешнему супругу сына Максима. А через два года появился на свет и Роман. При этом пара уже воспитывают детей от первого брака супермодели с Джастином Портманом: Лукаса, Неву и Виктора.