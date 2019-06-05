НОВОСТИ

Наталья Водянова впервые показала лицо самого младшего сына

Супермодель поздравила маленького Рому и своего мужа с днем рождения.

Наталья Водянова впервые показала лицо самого младшего сына
Наталья Водянова. фото: instagram.com/natasupernova/

Сразу двойной праздник состоялся в семье российской супермодели Наталья Водяновой. 4 июня три года исполнилось самому младшему сыну звезды Роману и отцу малыша 41-летнему Антуану Арно.

Наталья Водянова и Антуан Арно
Наталья Водянова и Антуан Арно. фото: Instagram

На своей странице в социальной сети Instgaram она поделилась несколькими кадрами: совместным портретом с супругом, с которым Наталья живет уже восемь лет, снимком с домашнего торжества по случаю праздника, а также архивным снимком сына. На фотографии Роме всего несколько месяцев. Примечательно, что раньше Водянова старалась спрятать лица своих детей.

День рождения сына Водяновой Романа
День рождения сына Водяновой Романа. фото: Instagram

Как пишет в подписи к снимку звезда, 4 июня – точно самый необычный и счастливый день в ее семье. Кроме того, не забыла поздравить с днем рождения и своего бизнес-партнера Тимона Афинского.

Напомним, кроме сына Романа, пять лет назад Наталья Водянова родила своему нынешнему супругу сына Максима. А через два года появился на свет и Роман. При этом пара уже воспитывают детей от первого брака супермодели с Джастином Портманом: Лукаса, Неву и Виктора.

Наталья Водянова с сыном
Наталья Водянова с сыном. фото: Instagram

Вам может быть интересно:

Французский День матери: Наталья Водянова собрала всех своих пятерых детей на одном фото Ей все к лицу: Наталья Водянова пришла на прием в Париже в платье с необычным принтом Наши в Каннах: Наталья Водянова появилась на красной дорожке в ажурном платье

Тэги:

день рождениядети Натальи ВодяновойНаталья Водянова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наталья Водянова впервые показала лицо самого младшего сына
Интересно?
Поделись с друзьями: