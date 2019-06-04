Нюше предлагали «присмотреться» к некоторым участникам «Голос. Дети»

Певица вспомнила о своем участии в проекте, где она была наставницей.

Певица Нюша дала первое большое интервью после беременности и длительного перерыва Татьяне Мингалимовой для YouTube-шоу «Нежный редактор». Ведущая интересовалась отношениями певицы с ее отцом, причинами расставания с Егором Кридом, а также мнением насчет ситуации вокруг шоу «Голос. Дети».

Напомним, что сначала в конкурсе победила дочь Алсу — Микелла Абрамова. Однако позже выяснилось, что имела место «накрутка» голосов. В итоге результаты были аннулированы. Во втором финале Константин Эрнст объявил всех финалистов шоу победителями — включая дочь Алсу.

Нюша тоже в свое время была наставницей проекта «Голос. Дети». Татьяна Мингалимова поинтересовалась у нее, оказывалось ли на певицу какое-либо давление. 28-летняя артистка ответила отрицательно, однако заметила, что определенные намеки ей делали. Так, например, ей предлагали «присмотреться» к тому или иному ребенку.

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Нюша также сказала, что ей по-человечески жаль Микеллу Абрамову после шквала негатива, который на нее обрушился.

Ранее певица Валерия заявила, что Алсу не стоило отправлять свою дочь на вокальный конкурс. Изначально девочка была на разных позициях с другими участниками шоу, поскольку ее мама — знаменитость.