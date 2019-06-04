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Саша Савельева официально ушла из «Фабрики» ради сына

Певица решила сосредоточиться на материнстве.

Саша Савельева официально ушла из «Фабрики» ради сына
Саша Савельева / Global Look Press

Саша Савельева — не только успешная и талантливая певица, счастливая жена, но и с недавних пор — молодая мама. Всего два месяца назад 35-летняя артистка родила первенца. Во время декрета Савельеву в группе «Фабрика» заменяла Тоня Клименко.

Слухи о том, что Савельева уходит из поп-группы, муссировались давно. Однако только сейчас певица решила официально подтвердить эту информацию. Заявление Саша сделала на своей странице в Instagram.

«Меня ждут перемены, которые привнесут новое и в жизнь и в творчество. Да, немного страшно переворачивать страницу, но должна признаться, мне жутко интересно, что меня ждет впереди», — написала Савельева.

Она выразила благодарность своим коллегам по группе, продюсеру Игорю Матвиенко, директору Андрею Лукинову и, конечно же, поклонникам.

Савельева напомнила, что она целых 16 лет выступала в «Фабрике». Сейчас певица хочет заняться семьей и сыном, который так нуждается в ее заботе.

Поклонники пожелали любимой артистке удачи в личной жизни и в карьере. По мнению многих, сейчас Савельевой стоит сосредоточиться на долгожданном материнстве.

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"Фабрика"материнствоСаша Савельевауход из проекта
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Саша Савельева официально ушла из «Фабрики» ради сына
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