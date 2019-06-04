Евгения Добровольская пропустила свадьбы старших сыновей

Евгения Добровольская — не только знаменитая российская актриса театра и кино, народная артистка РФ, лауреат различных премий, но и счастливая жена и мать четверых детей. Ее младшей дочери Анастасии всего 10 лет.

Старшим сыновьям 54-летней актрисы — 27 и 32 года. Судя по всему, Степан и Николай решили, что им пришло время остепениться и обзавестись семьей. Причем, о своих свадьбах молодые люди объявили практически одновременно. 32-летний Степан женился на модели из Словакии Барбаре, а 27-летний сын Михаила Ефремова — Николай — узаконил свои отношения с Владой Киселевой.

Стоит отметить, что самой Добровольской ни на одном, ни на втором празднике не было. Сейчас она находится с гастролями в Германии — она не смогла подвести всю труппу «Гоголь-центра». Сыновья объявили о намерениях жениться буквально за пару дней до торжеств. Актер Михаил Ефремов на свадьбу сына также не пришел.

Однако звезда российских телеэкранов не расстраивается — после возвращения домой Добровольская планирует увидеться с сыновьями и отметить вместе с ними радостные события.

Кстати, актриса, скорее всего скоро станет бабушкой. В распоряжение журналистов попали кадры со свадьбы Николая и Влады, на которых виден округлившийся животик невесты, сообщает портал «Актуальные новости«.