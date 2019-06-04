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Forbes включил мужа Бейонсе в клуб миллиардеров

Бывшему наркодиллеру Джей Зи удалось заработать на музыке миллиард долларов менее чем за десятилетие.

Forbes включил мужа Бейонсе в клуб миллиардеров
Супруг Бейонсе Джей Зи стал первым рэпером-миллиардером. Фото: Global Look Press

Джей Зи стал первым в мире хип-хоп исполнителем, которому удалось заработать миллиард долларов. Супругу Бейонсе удалось сколотить на музыке целое состояние менее чем за десять лет.

В его копилке на данный момент имеются активы в таких компаниях, как Uber, он запустил собственные линейки по производству шампанского и коньяка, а также имеет элитную недвижимость.

Свою первую солидную прибыль он получил, вложив деньги в застройку жилых комплексов, а затем решил податься на музыкальное поприще и запустил собственный музыкальный лейбл Roc-A-Fella Records. Именно на этой студии он записал свой первый альбом Reasonable Doubt в 1996 году.

С тех пор он выпустил 14 дисков, занимавших первые места хит-парадов, получил 22 премии «Грэмми» и более 500 миллионов долларов дохода до вычетов налогов.

После он понял, что неплохо бы зарабатывать на собственном имени, чем рекламировать чужие бренды, и запустил свою линейку одежды Rocawear, которую позже продал за 204 миллиона долларов в 2007 году.

Кроме этого, он стал совладельцем Bacardi и запустил своей собственный музыкальный стриминговый сервис Tidal (100 миллионов долларов).

Также ему принадлежат акции по производству шампанского Armand de Brignac на сумму в 310 миллионов долларов. Он инвестировал 100 миллионов в завод по выпуску коньяка D’Ussé.

Ему принадлежат акции развлекательной компании Roc Nation на сумму 75 миллионов долларов, а кроме этого, он выкупил права на все свои песни, которые записал на Def Jam до того, как запустил свой лейбл. Кстати, правильно сделал: его хиты в год набирают порядка одного миллиарда скачиваний.

Он также владеет коллекцией произведений искусства на сумму 70 миллионов долларов и недвижимостью, стоимость которой оценивается в 50 миллионов долларов, пишет Forbes.

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Forbes включил мужа Бейонсе в клуб миллиардеров
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