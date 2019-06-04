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Звезда «Кровавой барыни» Екатерина Копанова вышла на подиум

34-летняя актриса и мама четверых детей попробовала себя в новом амплуа.

Звезда «Кровавой барыни» Екатерина Копанова вышла на подиум
Екатерина Копанова / www.instagram.com/ekaterina_kopanova/

Актриса Екатерина Копанова, знакомая российским телезрителям по роли Аксиньи в историческом сериале «Кровавая барыня», решила попробовать себя в качестве модели.

Мама четверых детей приняла участие в модном показе вечерних и свадебных платьев. О новом для себя опыте 34-летняя актриса рассказала на странице в соцсети Instagram.

«Попробовала себя в качестве модели на показе вечерних и свадебных платьев @bride_salon. Вообщем, профессия модели освоена. А что ещё надо девушке для полного счастья — в красивое платье нарядили, накрасили, красивую причёску сделали, только ходи и одаряй всех своей улыбкой и красотой», — рассказала Копанова поклонникам.

Большинство подписчиков актрисы одобрили ее желание попробовать себя в новом амплуа и отметили, что естественная красота Екатерины стала украшением этого показа.

«Красавица», «Естественная красота и фигура, красиво смотреть даже», «Оооочень красиво, Вам оооочень идёт!!!! Бесподобное платье!!!!», «Какая красота», «Лучезарная», — написали поклонники в комментариях.

Отметим, что наибольшую популярность Екатерине Копановой принесло участие в таких кинофильмах, как «В ожидании чуда», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», а также телесериалах «Кровавая барыня», «Крем» и других.

Тэги:

Екатерина Копановасериал "Кровавая барыня"
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Звезда «Кровавой барыни» Екатерина Копанова вышла на подиум
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