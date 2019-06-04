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Задолжавший алименты Аршавин стал невыездным

Футболист не согласен выплачивать 350 тысяч рублей в месяц на содержание маленькой дочери.

Задолжавший алименты Аршавин стал невыездным
Аршавину запретили выезд за границу. Фото: globallookpress.com

В ближайшие месяцы Андрея Аршавина не выпустят за границу. Футболисту запрещено покидать страну из-за долга по алиментам экс-супруге Алисе Казьминой. Суд обязал его перечислять бывшей избраннице по 350 тысяч рублей ежемесячно на содержание дочери Есени, но спортсмен этого так и не сделал.

По словам представляющего интересы Казьминой адвоката Александра Добровинского, бракоразводный процесс далек от завершения, сообщает портал Dni.ru. Стороны продолжают настаивать на своем мнении. Аршавин не хочет платить вышеуказанную сумму и с наследницей не видится.

«У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд», – говорит юрист.

В феврале младшей дочери футболиста исполнилось два года, также у него есть трое детей от телеведущей Юлии Барановской. Похоже, о прошлом спортсмен предпочитает не думать: его давно уже видят на публике с новыми подругами. В последний раз подвыпившую знаменитость засняли в кафе, где он отдыхал с неизвестными девушками.

Следующее слушание по делу о расторжении брака Аршавина и Казьминой состоится в Санкт-Петербурге 24 июня. Это заседание будет основным. Ранее «Пятый канал» сообщил, что суд давал паре полтора месяца, чтобы наладить отношения, но этого так и не случилось. По желанию отца маленькая Есеня останется жить с мамой.

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алиментыАлиса КазьминаАндрей Аршавинразвод
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Задолжавший алименты Аршавин стал невыездным
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