Панайотов прокомментировал «мистику» на могиле Началовой

Александр Панайотов все еще не может смириться с уходом Юлии Началовой. По словам певца, ему тяжело пережить случившееся. Рука сама тянется, чтобы набрать номер подруги. Но никакой мистики, уверен артист, в смерти коллеги нет.

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Финалист шоу «Голос» прокомментировал сообщения о том, что на могиле Началовой происходят загадочные вещи. Якобы вода в оставленных на погосте банках становится целебной, крест Юлии мироточит, и даже земля в этом месте обладает чудодейственными свойствами. Александр подчеркнул, что эту истерию раздули на пустом месте. Сама же певица, если бы могла, посмеялась бы над происходящим.

«Она всегда все воспринимала с юмором. Уверен, что и сейчас она все видит и наблюдает с улыбкой», – говорит Панайотов.

В интервью изданию «Собеседник» артист призвал оставить в покое Юлию и продолжать молиться о ее душе, чтобы в сердцах людей о ней остались только самые светлые воспоминания.

Ситуация в месте упокоения Началовой на Троекуровском кладбище начинает напоминать массовый психоз, отмечает сайт «Дни.ру». Кто-то приходит туда лично удостовериться в том, что крест артистки мироточит, другие же собирают на могиле «лечебную» землю, чтобы добавлять ее в пищу. Между тем, считает известный экстрасенс Артем Бесов, с кладбища ни в коем случае нельзя забирать предметы. Колдун заявляет, что подобные действия могут нанести непоправимый вред здоровью людей и испортить их карму.