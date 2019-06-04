НОВОСТИ

Звезда «Мстителей» Крис Хемсворт поставил карьеру на паузу

«Тор всех времен и народов» покидает фабрику грез ради семьи.

Звезда «Мстителей» Крис Хемсворт поставил карьеру на паузу
Крис Хемсворт попрощался с Голливудом. Фото: Global Look Press

Крис Хемсворт заявил, что прощается с Голливудом, чтобы больше времени проводить со своей семьей. Звезда «Мстителей», где он сыграл героя кинокомикса Тора, признался, что сейчас на первом месте для него его жена и их дети.

35-летний актер и 42-летняя Эльса Патаки воспитывают семилетнюю дочь Индию и пятилетних близнецов Сашу и Тристана.

Крис провел 12 месяцев на съемках вдали от родной Австралии, где осталась его семья, и собирается на год взять паузу в карьере.

«В этом году я, вероятно, больше не буду сниматься. Я просто хочу побыть дома со своими детьми», — рассказал Хемсворт.

«Сейчас у них очень важный возраст. Они все еще маленькие, но уже соображают, когда я уезжаю на более долгий срок, чем раньше», — добавил он.

«Тор всех времен и народов» планирует проводить больше времени у себя дома на Байрон Бей в Австралии, где они живут последние пять лет.

Ранее Крис признавал, что ему очень сложно покидать семью на долгое время, когда ему приходится летать в другие страны на съемки. Его отсутствие тяжело переживает и его дочь Индия.

Когда он был долгое время рядом, то она просто говорила ему: «Ага, увидимся, папа. Класс». Однако в этот раз, когда Хемсворт уезжал, она назвала его «папочкой», что делает отнюдь не всегда.

Крис женился на испанской актрисе Эльсе в 2010 году. Через два года у них родилась Индия. А в 2014 году на свет появились ее два брата-близнеца и актер перевез свое семейство в родную Австралию, напоминает Mirror.

Вам может быть интересно:

Кристина Агилера с триумфом вернулась на сцену спустя десять лет Настя Каменских взяла паузу в творчестве из-за беременности Николай Басков назвал одну из причин ухода со сцены: его шоу не продается

Тэги:

завершение карьерыкарьераКрис Хемсвортсемья
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезда «Мстителей» Крис Хемсворт поставил карьеру на паузу
Интересно?
Поделись с друзьями: