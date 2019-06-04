Звезда «Мстителей» Крис Хемсворт поставил карьеру на паузу

Крис Хемсворт заявил, что прощается с Голливудом, чтобы больше времени проводить со своей семьей. Звезда «Мстителей», где он сыграл героя кинокомикса Тора, признался, что сейчас на первом месте для него его жена и их дети.

35-летний актер и 42-летняя Эльса Патаки воспитывают семилетнюю дочь Индию и пятилетних близнецов Сашу и Тристана.

Крис провел 12 месяцев на съемках вдали от родной Австралии, где осталась его семья, и собирается на год взять паузу в карьере.

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«В этом году я, вероятно, больше не буду сниматься. Я просто хочу побыть дома со своими детьми», — рассказал Хемсворт.

«Сейчас у них очень важный возраст. Они все еще маленькие, но уже соображают, когда я уезжаю на более долгий срок, чем раньше», — добавил он.

«Тор всех времен и народов» планирует проводить больше времени у себя дома на Байрон Бей в Австралии, где они живут последние пять лет.

Ранее Крис признавал, что ему очень сложно покидать семью на долгое время, когда ему приходится летать в другие страны на съемки. Его отсутствие тяжело переживает и его дочь Индия.

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Когда он был долгое время рядом, то она просто говорила ему: «Ага, увидимся, папа. Класс». Однако в этот раз, когда Хемсворт уезжал, она назвала его «папочкой», что делает отнюдь не всегда.

Крис женился на испанской актрисе Эльсе в 2010 году. Через два года у них родилась Индия. А в 2014 году на свет появились ее два брата-близнеца и актер перевез свое семейство в родную Австралию, напоминает Mirror.