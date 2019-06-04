Татьяна Тотьмянина вышла в свет после пяти операций на ноге

Травма Татьяны Тотьмяниной все еще дает о себе знать. После тяжелого перелома ноги на шоу «Щелкунчик» прославленной фигуристке пришлось провести в общей сложности пять хирургических вмешательств. Спортсменке сложно обходиться без костылей, но бодрости духа она не теряет.

Татьяна и ее супруг Алексей Ягудин стараются больше путешествовать. Ранее пара съездила в Японию, а на майские праздники устроила пляжный отдых в Эмиратах. Олимпийская чемпионка постепенно начинает выходить в свет после перенесенных операций. Накануне она разместила в Instagram семейные снимки, сделанные на круизном судне «Санкт-Пертербург», и сообщила, что намерена поехать в путешествие на теплоходе.

«Пока в предвкушении отдыха, считаем часы», – подписала кадры Тотьмянина.

Татьяна и Алексей воспитывают двух дочек – девятилетнюю Лизу и трехлетнюю Мишель. Как сообщает «Пятый канал», пока спортсменка приводит здоровье в порядок после травмы, ее супруг всерьез задумался о третьем ребенке. Ягудин откровенно признался, что хочет еще одну дочь, но все зависит от загруженности жены, которая только начинает вновь выходить на лед. К тому же, нужно учитывать интересы ее партнера по катанию Максима Маринина.