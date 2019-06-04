Дэвид Бекхэм выступил против романа сына с его девушкой

Футболист заявил, что устал от их ссор.

Сын Дэвида Бекхэма Бруклин и его подружка Ханна Кросс попали в центр всеобщего внимания из-за публичной перепалки в Канне. Молодые влюбленные устроили скандал в отеле.

Как сообщает The Sun, спортсмена очень расстраивает сложившееся положение вещей. Он заявил, что устал от постоянных ссор сына с возлюбленной, и посоветовал молодому человеку всерьез задуматься, есть ли у них общее будущее.

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«Дэвид очень близок с сыном, и им с Викторией очень больно смотреть на его отношения с девушкой. Они всерьез обеспокоились и заставили Бруклина хорошенько обдумать, стоит ли ему и дальше встречаться с Ханной», — приводит издание слова источника, близкого к семье.

Портал напоминает, что это далеко не первый скандал Бруклина и Ханны, попавший на всеобщее обозрение.

«Дэвид посоветовал ему проводить больше времени с семьей и друзьями. Он знает, что юная любовь может быть жестока, однако не хочет, чтобы регулярные скандалы запомнились мальчику как норма отношений между мужчиной и женщиной», — добавил источник.