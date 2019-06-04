Фанат попытался поцеловать Майли Сайрус на глазах у мужа

Майли Сайрус едва не стала жертвой сумасшедшего фаната после выступления на фестивале в Испании. Звезда вместе с мужем Лиамом Хемсвертом выходила из отеля, около которого собралось множество поклонников.

больше по теме Наталья Рудова провела пять часов в полиции из-за навязчивого поклонника Актриса стала жертвой преследователя.

Когда певица пробиралась через толпу вслед за своим супругом, который прокладывал путь к автомобилю, один пылкий фанат попытался схватить звезду за шею сзади и поцеловать. Близость супруга его не смутила. Отбиться от назойливого воздыхателя певице помог оперативно отреагировавший охранник.

Инцидент заснял на телефон один из очевидцев происшествия, и ролик очень скоро разошелся по Сети, став «вирусным».

больше по теме Преследователя Тейлор Свифт приговорили к четырем годам тюрьмы Суд признал 23-летнего Роджера Альварадо виновным.

Майли была всего в паре шагов от Лиама, когда ее схватили, но она быстро рванула к мужу, как только освободилась из рук фаната. На помощь ей поспешил охранник, закрыв артистку собой, пока та садилась в машину.

Llego a estar ahí, y al “fan” que se ha tirado a por miley no se le olvida el guantazo que se lleva pic.twitter.com/30PUR4zXR0 — Alvaro (@AlvaroSaucedo13) 2 июня 2019 г.

Сайрус приехала в Испанию на музыкальный фестиваль Primavera, где выступила хедлайнером после того, как Карди Би была вынуждена отказаться от участия в мероприятии.

После того как ролик «завирусился», многие почитатели таланта Майли обрушились на фаната, который грубо обошелся с их кумиром. «Это отвратительно!» — высказался один из них. «Одно слово: границы!» — поддержал другой.

«Мне так жаль ее, ведь она была так счастлива встретиться с поклонниками. Она даже не видела, что тот собирается сделать», — посетовал третий.

«Зачем «фанатам» это нужно? Знаменитости не суперлюди. Если это не постановочное видео, где прикосновения разрешены, руки прочь!» — поддержал следующий.

На защиту Майли также встал и ее коллега по цеху Бой Джордж. «Майли Сайрус «горячая штучка», но руками — не трогать!» — пригрозил он.