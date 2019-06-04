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Фанат попытался поцеловать Майли Сайрус на глазах у мужа

Охранники были вынуждены вмешаться, чтобы защитить певицу от пылкого поклонника.

Фанат попытался поцеловать Майли Сайрус на глазах у мужа
Сумасшедший фанат напал на Майли Сайрус. Фото: Global Look Press

Майли Сайрус едва не стала жертвой сумасшедшего фаната после выступления на фестивале в Испании. Звезда вместе с мужем Лиамом Хемсвертом выходила из отеля, около которого собралось множество поклонников.

Когда певица пробиралась через толпу вслед за своим супругом, который прокладывал путь к автомобилю, один пылкий фанат попытался схватить звезду за шею сзади и поцеловать. Близость супруга его не смутила. Отбиться от назойливого воздыхателя певице помог оперативно отреагировавший охранник.

Инцидент заснял на телефон один из очевидцев происшествия, и ролик очень скоро разошелся по Сети, став «вирусным».

Майли была всего в паре шагов от Лиама, когда ее схватили, но она быстро рванула к мужу, как только освободилась из рук фаната. На помощь ей поспешил охранник, закрыв артистку собой, пока та садилась в машину.

 

Сайрус приехала в Испанию на музыкальный фестиваль Primavera, где выступила хедлайнером после того, как Карди Би была вынуждена отказаться от участия в мероприятии.

После того как ролик «завирусился», многие почитатели таланта Майли обрушились на фаната, который грубо обошелся с их кумиром. «Это отвратительно!» высказался один из них. «Одно слово: границы!» поддержал другой.

«Мне так жаль ее, ведь она была так счастлива встретиться с поклонниками. Она даже не видела, что тот собирается сделать», посетовал третий.

«Зачем «фанатам» это нужно? Знаменитости не суперлюди. Если это не постановочное видео, где прикосновения разрешены, руки прочь!» поддержал следующий.

На защиту Майли также встал и ее коллега по цеху Бой Джордж. «Майли Сайрус «горячая штучка», но руками не трогать!» пригрозил он.

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Тэги:

Майли СайрусМайли Сайрус и Лиам Хемсворт
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Фанат попытался поцеловать Майли Сайрус на глазах у мужа
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