Ирэна Понарошку пожаловалась, что ее мужа принимают за дедушку

Телеведущая с иронией относится к тому, что супруг выглядит значительно старше.

37-летняя блогер и телеведущая Ирэна Понарошку уже девять лет состоит в браке с диджеем Александром Листом, который старше ее на семь лет. Сегодня она рассказала, что муж стал выглядеть значительно старше и его порой принимают за пенсионера.

«Маэстро все чаще в общественных местах дети громким шепотом называют «дедушкой»: — Мама, смотри, какой странный дедушка! — Мама, а этот дедушка спит или умер?» — написала Ирэна.

Она призналась, что из-за этого ощущает себя геронтофилом. Блогер отметила, что в перспективе — это одно из самых выгодных сексуальных расстройств, так как все мужья рано или поздно состарятся.

«Остается только надеяться, что мужья с годами тоже проникнутся к пожилым женщинам и будут не прочь нас туда-сюда, туда-сюда переводить через улицу», — пошутила блогер.

В комментариях она призвала отмечаться всех женщин, у которых большая разница в возрасте с мужьями, подчеркнув, что им следует держаться вместе.