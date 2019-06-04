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Ирэна Понарошку пожаловалась, что ее мужа принимают за дедушку

Телеведущая с иронией относится к тому, что супруг выглядит значительно старше.

Ирэна Понарошку пожаловалась, что ее мужа принимают за дедушку
Ирэна Понарошку Фото: instagram.com/irenaponaroshku

37-летняя блогер и телеведущая Ирэна Понарошку уже девять лет состоит в браке с диджеем Александром Листом, который старше ее на семь лет. Сегодня она рассказала, что муж стал выглядеть значительно старше и его порой принимают за пенсионера.

«Маэстро все чаще в общественных местах дети громким шепотом называют «дедушкой»: Мама, смотри, какой странный дедушка! Мама, а этот дедушка спит или умер?» написала Ирэна.

Она призналась, что из-за этого ощущает себя геронтофилом. Блогер отметила, что в перспективе — это одно из самых выгодных сексуальных расстройств, так как все мужья рано или поздно состарятся.

«Остается только надеяться, что мужья с годами тоже проникнутся к пожилым женщинам и будут не прочь нас туда-сюда, туда-сюда переводить через улицу», пошутила блогер.

В комментариях она призвала отмечаться всех женщин, у которых большая разница в возрасте с мужьями, подчеркнув, что им следует держаться вместе.

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Ирэна Понарошку пожаловалась, что ее мужа принимают за дедушку
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