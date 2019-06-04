Трамп грубо нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II

Глава Белого дома попал в неловкую ситуацию, похлопав Ее Величество по плечу.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией и родными прибыл в Лондон, чтобы встретиться с Елизаветой II. В обширную программу официального визита входила экскурсия по Букингемскому дворцу, а также роскошный банкет, на котором присутствовали американские гости и члены британской королевской семьи.

больше по теме Елизавета II и Кейт Миддлтон оделись в «цветочном» стиле для королевского фестиваля Королева осмотрела садовую композицию невестки на знаменитой выставке цветов в Челси.

В ходе застолья глава Белого дома произнес торжественную речь, в которой напомнил о многолетнем союзе между двумя государствами, а также назвал 93-летнюю монархиню по-настоящему великой женщиной, а также символом лучших и «бесценных» традиций западного общества.

«От имени каждого американца я предлагаю тост за вечную дружбу и процветание наших народов. И за долгое правление Ее Величества», – заявил Трамп.

Когда Елизавета начала подниматься со своего места, чтобы поднять бокал игристого вина, американский лидер грубо нарушил дворцовый протокол. Президент похлопал королеву по плечу.

Как подчеркивает The Daily Mail, это было абсолютно недопустимо. Но в ответ на вопиющую фамильярность Елизавета II лишь покосилась в сторону Трампа и продолжила играть роль идеальной хозяйки.

Отметим, не все члены королевской семьи отнеслись к Трампу с достаточным гостеприимством. На экскурсии по дворцовой галерее принц Гарри старался держаться поодаль от американского президента. По сообщению издания Mirror, молодой отец выглядел мрачным из-за высказывания Трампа, назвавшего ранее Меган Маркл «гадкой» за ее собственное негативное отношение к его политике. Правда, политик вскоре открестился от своих слов.