НОВОСТИ

Трамп грубо нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II

Глава Белого дома попал в неловкую ситуацию, похлопав Ее Величество по плечу.

Трамп грубо нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II
Фото: globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией и родными прибыл в Лондон, чтобы встретиться с Елизаветой II. В обширную программу официального визита входила экскурсия по Букингемскому дворцу, а также роскошный банкет, на котором присутствовали американские гости и члены британской королевской семьи.

В ходе застолья глава Белого дома произнес торжественную речь, в которой напомнил о многолетнем союзе между двумя государствами, а также назвал 93-летнюю монархиню по-настоящему великой женщиной, а также символом лучших и «бесценных» традиций западного общества.

«От имени каждого американца я предлагаю тост за вечную дружбу и процветание наших народов. И за долгое правление Ее Величества», – заявил Трамп.

Когда Елизавета начала подниматься со своего места, чтобы поднять бокал игристого вина, американский лидер грубо нарушил дворцовый протокол. Президент похлопал королеву по плечу.

Как подчеркивает The Daily Mail, это было абсолютно недопустимо. Но в ответ на вопиющую фамильярность Елизавета II лишь покосилась в сторону Трампа и продолжила играть роль идеальной хозяйки.

Отметим, не все члены королевской семьи отнеслись к Трампу с достаточным гостеприимством. На экскурсии по дворцовой галерее принц Гарри старался держаться поодаль от американского президента. По сообщению издания Mirror, молодой отец выглядел мрачным из-за высказывания Трампа, назвавшего ранее Меган Маркл «гадкой» за ее собственное негативное отношение к его политике. Правда, политик вскоре открестился от своих слов.

Вам может быть интересно:

Кейт Миддлтон на встрече с Трампом блистала в тиаре принцессы Дианы Визит к королеве: эксперт по языку тела рассказала об отношениях Мелании и Дональда Трампа Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора

Тэги:

Дональд ТрампЕлизавета IIМелания Трамп последние новости
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Трамп грубо нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II
Интересно?
Поделись с друзьями: