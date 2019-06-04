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Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Актриса не согласна с предложением самой оплачивать поездку.

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет
Ирина Безрукова/globallookpress.com

Актриса Ирина Безрукова отказалась ехать в Сочи на «Кинотавр». Его открытие запланировано уже в ближайшие выходные. Как сказала звезда, еще в прошлом году от организаторов поступило предложение ей самой оплачивать поездку, что вызвало ее возмущение.

Безрукова не поедет на «Кинотавр». Фото: globallookpress.com

Как заметила звезда, платить деньги за выход на красную дорожку должны светские львицы с Рублевки. Для них это прекрасная возможность заявить о себе. Сама же Безрукова всегда найдет, как она отметила, способ напомнить о своем существовании широкой публике.

Как отметила актриса, после смены руководства на «Кинотавре» она никогда его не посещала. Также актриса предалась воспоминаниям. Она вспомнила, как была на детском «Кинотаврике» вместе с сыном. Также ей запомнился курьезный случай, когда на фестивале в пьяном виде появился знаменитый французский актер Жерар Депардье.

По словам звезды, в этом году будет снова много хороших картин в программе кинофестиваля. Всем режиссерам она пожелала удачи. Кстати, в этом году оценивать работы будет взыскательное жюри во главе с актером Константином Хабенским, сообщает портал «7 дней».

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Тэги:

Ирина БезруковаКинофестиваль "Кинотавр"Константин Хабенский
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Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет
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