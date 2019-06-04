Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Актриса Ирина Безрукова отказалась ехать в Сочи на «Кинотавр». Его открытие запланировано уже в ближайшие выходные. Как сказала звезда, еще в прошлом году от организаторов поступило предложение ей самой оплачивать поездку, что вызвало ее возмущение.

Как заметила звезда, платить деньги за выход на красную дорожку должны светские львицы с Рублевки. Для них это прекрасная возможность заявить о себе. Сама же Безрукова всегда найдет, как она отметила, способ напомнить о своем существовании широкой публике.

Как отметила актриса, после смены руководства на «Кинотавре» она никогда его не посещала. Также актриса предалась воспоминаниям. Она вспомнила, как была на детском «Кинотаврике» вместе с сыном. Также ей запомнился курьезный случай, когда на фестивале в пьяном виде появился знаменитый французский актер Жерар Депардье.

По словам звезды, в этом году будет снова много хороших картин в программе кинофестиваля. Всем режиссерам она пожелала удачи. Кстати, в этом году оценивать работы будет взыскательное жюри во главе с актером Константином Хабенским, сообщает портал «7 дней».