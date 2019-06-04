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«Жили в вагончиках»: Рудова вспомнила, как подрабатывала официанткой-посудомойкой

В студенческие годы будущей актрисе приходилось трудиться на летних каникулах.

«Жили в вагончиках»: Рудова вспомнила, как подрабатывала официанткой-посудомойкой
Наталья Рудова (Фото: Globallookpress.com)

Актрису Наталью Рудову многие ее поклонники помнят благодаря роли в сериале «Татьянин день». В ленте она снялась вместе с Кириллом Сафоновым и Анной Снаткиной. На личной страничке в Instagram девушка опубликовала свежий пост, обратившись к подписчикам. Делясь воспоминаниями о своей юности, Наталья призвала хейтеров не оправдывать собственную несостоятельность чужими успехами. По словам актрисы, в студенческие годы ей приходилось браться за любую подработку, чтобы заработать денег.

Актриса припомнила, как ездила в Анапу на летние каникулы, однако ее мало интересовало море или пляж. Наталья не понаслышке знает, что такое самостоятельность и ответственность. Еще до того, как она стала получать роли в кино, девушке пришлось подрабатывать официанткой-посудомойкой.

«Подрабатывала официанткой-посудомойкой сутки через сутки. Я не ездила туда к морю, ездила туда потому-что там было где жить летом, между учебой. Своего жилья у нас не было, мама и сестра там подрабатывали. Жили в вагончиках. Как видите, чувство юмора у меня было всегда», — отметила Наталья.

Актриса Наталья Рудова
Наталья Рудова призналась, что в юности ей приходилось подрабатывать официанткой-посудомойкой (Фото: Instagram.com/rudovanata)

Одна из подписчиц аткрисы под ником @olyakit20 не оставила без внимания слова знаменитости.

«Сейчас модно говорить что раньше была бедной», — подметила она.

«Я бы с удовольствием раньше была богатой! Но нет», — добавила Рудова.

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Тэги:

Анна СнаткинаКирилл СафоновНаталья Рудова
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«Жили в вагончиках»: Рудова вспомнила, как подрабатывала официанткой-посудомойкой
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