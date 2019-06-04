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Стала известна причина аллергической реакции у дочери Кайли Дженнер

Модель призналась, что очень испугалась за свою малышку.

Стала известна причина аллергической реакции у дочери Кайли Дженнер
Названа причина аллергической реакции у дочери Кайли Дженнер Сторми. Фото: instagram.com/kyliesnapchat/?hl=en

Кайли Дженнер пришлось немало поволноваться после того, как ее 15-месячная дочь резко почувствовала себя плохо и молодой маме срочно пришлось везти ее в отделение скорой помощи. Модель призналась, что «натерпелась страху».

Причиной ухудшения самочувствия маленькой Сторми стала аллергическая реакция. Во вторник, 4 июня стало известно, что она была вызвана пищей.

Что именно съела малышка пока не сообщается. К счастью, дочери Кайли вовремя успели оказать помощь и теперь, по словам модели, с ней «на 100% все в порядке».

Инсайдер рассказал, что Дженнер очень испугалась и «натерпелась страху», но после того, как дочь поправилась, почувствовала облегчение.

Сторми отметила свой первый день рождения в феврале и Кайли уже предприняла некоторые шаги, чтобы расширить свою империю косметики и намерена выпустить серию средств по уходу для малышей. На создание новой линейки ее вдохновила маленькая дочь.

Дженнер уже подала документы, чтобы запатентовать бренд «Kylie Baby». Она не уточняет, что именно войдет в серию для детей. Но ранее она признавалась, что после того, как назвала дочь Сторми, ее имя вдохновило ее на запуск новых продуктов.

«Я потратила много времени на создание этой коллекции, чтобы учесть все малейшие нюансы», — цитирует звезду E! Online.

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аллергиядети звездКайли Дженнерпричина
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Стала известна причина аллергической реакции у дочери Кайли Дженнер
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