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Семейная идиллия: дочь Юлии Началовой позавтракала с братом в турецком отеле

Ольга Алдонина опубликовала трогательное видео.

Семейная идиллия: дочь Юлии Началовой позавтракала с братом в турецком отеле
Юлия Началова с дочкой Верой/globallookpress.com

Вторая супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram разместила очень трогательное видео. На кадрах можно увидеть утренний завтрак в турецком отеле, где сейчас находится семья. За столом сидит дочь Юлии Началовой Вера Алдонина и ее младший брат, сын Ольги Алдониной от союза с Евгением.

Вера Алдонина завтракает с братом Артемом/instagram.com/ole_ole4ka/

Судя по всему, за последнее время ребята очень сдружились. Вера, которой сейчас 12 лет, заботится о своем двухлетнем братике. Кстати, можно заметить, что Артем сидит за столом с ноутбуком. Он смотрит мультфильмы. Ольга Алдонина нарисовала сердечко. Она сейчас стала для Веры новой мамой. Девушка заботится о подростке и уделяет ей все свое свободное время.

Отметим, что ранее Ольга Алдонина опубликовала видео. На кадрах можно было увидеть жизнерадостную Веру Алдонину, которая прыгает и пляшет около фонтана.

Заметим, что Евгений Алдонин открыл летнюю футбольную школу в Турции. К нему на сборы приезжают самые талантливые футболисты из разных уголков России. Семья сопровождает его. Кстати, недавно футболист признался, что забрал девочку от родителей Юлии Началовой. Впрочем, это вовсе не значит, что у них обострились отношения. Просто в данный момент футболисту хочется уделять дочери, как можно больше времени, чтобы у нее наступило душевное спокойствие. Ранее он рассказывал, что когда дочь узнала о смерти матери, то проплакала всю ночь.

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Тэги:

Артем АлдонинВера АлдонинаЕвгений АлдонинОльга АлдонинаТурцияЮлия Началова
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Семейная идиллия: дочь Юлии Началовой позавтракала с братом в турецком отеле
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