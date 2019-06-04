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Ани Лорак уволила свою команду и сократила число концертов

Ближайшие выступления певицы состоятся только в августе.

Ани Лорак уволила свою команду и сократила число концертов
Ани Лорак рассталась со всей своей командой. Фото: globallookpress.com

После расставания с мужем Ани Лорак решилась перевернуть еще одну страницу своей жизни. На сей раз у певицы радикально поменялись творческие планы. Как стало известно, певица отказалась от сотрудничества со своим директором Михаилом Успенским.

Исполнительница уволила не только концертного директора, она прекратила работу также с пиар-менеджером и администратором. Эта команда успешно поддерживала Каролину на протяжении многих лет, однако теперь ей больше не подходят методы работы сотрудников с ее гонорарами.

В настоящее время Лорак находится в Америке. По словам знаменитости, теперь у нее «новая жизнь». В этой жизни пока нет места такому же большому, как раньше, количеству концертов, сообщает Super. Поэтому гастрольное расписание пришлось существенно урезать: ближайшие выступления звезды намечены на август.

Из-за развода с Муратом Налчаджиоглу поклонники очень сочувствуют Ани Лорак, уличившую турецкого бизнесмена в супружеской неверности. Но если есть повод, певицу не забывают раскритиковать, как это случилось накануне. Когда Каролина продемонстрировала в Instagram свой новый сексуальный образ, подписчики не оценили ее предпочтения в одежде. Впрочем, артистка старается не обращать внимания на недоброжелателей.

«Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя», – цитирует Лорак сайт argumenti.ru.

Возможно, есть у Ани и новая любовь, но пока об этом она предпочитает не распространяться.

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Ани ЛоракконцертМурат Налчаджиоглупевица
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Ани Лорак уволила свою команду и сократила число концертов
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