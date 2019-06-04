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Принц Гарри холодно принял Трампа из-за его выпада в адрес Меган

Герцог Сассекский во время экскурсии по галерее Букингемского дворца старался держаться от лидера США на расстоянии из-за того, что тот назвал Маркл «гадкой».

Принц Гарри холодно принял Трампа из-за его выпада в адрес Меган
Принц Гарри холодно принял Трампа из-за его выпада в адрес Меган. Фото: Global Look Press

Принц Гарри оказался в неловкой ситуации из-за конфронтации его жены с Дональдом Трампом. И если Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы не встречаться с лидером США, то ее благоверному пришлось отдуваться за них обоих.

Во время экскурсии по галерее в Букингемском дворце герцог Сассекский старался держаться от Дональда и Мелании Трамп на значительном расстоянии. В то время как хозяин Белого дома и первая леди с интересом рассматривали артефакты, Гарри выглядел мрачнее тучи.

Понять новоявленного папашу можно, ведь ему приходилось «делать хорошую мину при плохой игре». Визит президента США состоялся после того, как тот навесил на герцогиню ярлык «гадкая», так как она во время президентских гонок 2016 года заявила, что Трамп «сеет распри» и «является сексистом».

«Принц Гарри явно старался держаться от президента и первой леди на расстоянии, когда те осматривали королевскую коллекцию. Он стоял в самом конце комнаты все время и выглядел абсолютно незаинтересованным», — рассказал очевидец.

Помощники во дворце заявили, что осмотр галереи не входил в первоначальный план визита Трампа.

До осмотра сокровищ Букингемского дворца принц Гарри присутствовал на официальном обеде с президентом, однако не был на банкете, устроенном вечером во дворце в честь лидера США, пишет Mirror,

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что Трамп оправдался за свое высказывание в адрес Маркл.

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Британская королевская семьяДональд ТрампконфликтМеган Макрлпринц Гарри
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Принц Гарри холодно принял Трампа из-за его выпада в адрес Меган
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