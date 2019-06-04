Жена Никиты Преснякова не обошла вниманием фото свекрови

Снимок Кристины Орбакайте был сделан в одной из гримерных «Современника».

Певица и актриса Кристина Орбакайте опубликовала свежее фото на личной страничке в Instagram. Снимок 48-летней исполнительницы был сделан в гримерной театра «Современник». В комментариях к фото дочка Аллы Борисовны пригласила верных почитателей посетить спектакль с ее участием «Двое на качелях».

Примечательно, что свежий пост певицы меньше чем за сутки оценили порядка 32 тысяч человек. Не обошла вниманием фото свекрови и жена Никиты Преснякова — модель Алена Краснова. Девушка поставила «Лайк» под снимком Кристины Орбакайте.

«Удачи и легкой игры! Спектакль блестящий!» — обратился к дочери Примадонны композитор Игорь Николаев.

Ни для кого не секрет, что певец на протяжении долгих лет дружит с семьей Аллы Пугачевой.

В одном из своих интервью мама Никиты Преснякова утверждала, что уже готова к внукам. Вот только сын певицы не торопится обзаводиться отпрысками, как впрочем и его 22-летняя супруга. Напомним, что у Кристины Орбакайте есть 21-летний сын Дени Байсаров и 7-летняя дочка Клавдия. Старшие дети певицы уже выросли, поэтому семья не так часто собирается за одним большим столом. Под опекой мамы остается только маленькая Клава. Девочка увлекается балетом и дружит с 5-летними двойняшками Гарри и Лизой.