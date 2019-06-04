НОВОСТИ

Жена Никиты Преснякова не обошла вниманием фото свекрови

Снимок Кристины Орбакайте был сделан в одной из гримерных «Современника».

Жена Никиты Преснякова не обошла вниманием фото свекрови
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

Певица и актриса Кристина Орбакайте опубликовала свежее фото на личной страничке в Instagram. Снимок 48-летней исполнительницы был сделан в гримерной театра «Современник». В комментариях к фото дочка Аллы Борисовны пригласила верных почитателей посетить спектакль с ее участием «Двое на качелях».

Примечательно, что свежий пост певицы меньше чем за сутки оценили порядка 32 тысяч человек. Не обошла вниманием фото свекрови и жена Никиты Преснякова — модель Алена Краснова. Девушка поставила «Лайк» под снимком Кристины Орбакайте.

«Удачи и легкой игры! Спектакль блестящий!» — обратился к дочери Примадонны композитор Игорь Николаев.

Ни для кого не секрет, что певец на протяжении долгих лет дружит с семьей Аллы Пугачевой.

Певица Кристина Орбакайте
Алена Краснова не оставила без внимания свежий снимок Кристины Орбакайте (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

В одном из своих интервью мама Никиты Преснякова утверждала, что уже готова к внукам. Вот только сын певицы не торопится обзаводиться отпрысками, как впрочем и его 22-летняя супруга. Напомним, что у Кристины Орбакайте есть 21-летний сын Дени Байсаров и 7-летняя дочка Клавдия. Старшие дети певицы уже выросли, поэтому семья не так часто собирается за одним большим столом. Под опекой мамы остается только маленькая Клава. Девочка увлекается балетом и дружит с 5-летними двойняшками Гарри и Лизой.

Вам может быть интересно:

Невестка Орбакайте не упустила из виду фото 7-летней Клавдии 48-летняя Орбакайте на одном фото показала себя в юности и нынешнюю Дачная жизнь: Орбакайте вслед за 70-летней мамой выбралась на природу

Тэги:

Алла ПугачеваКристина ОрбакайтеМаксим Галкин
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена Никиты Преснякова не обошла вниманием фото свекрови
Интересно?
Поделись с друзьями: