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Ольга Серябкина покупает одежду в масс-маркете

Певица не видит смысла переплачивать за брендовый люкс.

Ольга Серябкина покупает одежду в масс-маркете
Ольга Серябкина Фото: Globallookpress

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина часто радует поклонников фотографиями в интересных нарядах. Но неожиданно артистка призналась, что в ее гардеробе не так много одежды знаменитых лейблов.

В своей авторской колонке на сайте издания Hello Ольга изложила 10 неизвестных фактов о себе. В числе прочего она призналась, что не брезгует покупать наряды в масс-маркете.

«Я никогда не гналась за брендами. Спокойно могу купить что-то из одежды в масс-маркете. Кстати, джинсы всегда покупаю в обычных магазинах. Просто не вижу смысла переплачивать. Главное, чтобы они были классными и качественными», — написала Серябкина.

Также певица призналась, что предпочитает наносить макияж самой, не прибегая к услугам визажистов, если у нее, конечно, есть на это время.

«Я обожаю делать мейк сама. Очень часто крашусь на мероприятия дома, в спокойной обстановке на релаксе. Для меня это тоже мини-творчество. И мой мейк очень зависит от настроения», — поделилась она.

Были среди откровений звезды и более серьезные признания. Например, она рассказала, что всю жизнь преодолевает три страха — перед высотой, замкнутым пространством и куклами. А также пожаловалась, что уже давно мечтает завести собаку, но не может себе ее позволить из-за напряженного рабочего графика.

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Ольга Серябкина покупает одежду в масс-маркете
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