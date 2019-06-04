«Он часто говорил о смерти»: Немоляева вспомнила, как ушел из жизни ее супруг

Актриса Светлана Немоляева стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о смерти своего супруга, актера Александра Лазарева. Он ушел из жизни в мае 2011 года. В браке они прожили 51 год.

По словам Немоляевой, с мужем они на протяжении всей жизни были неразлейвода, но при этом на работе, которая их неизбежно сталкивала, возникали разные, порой не самые приятные ситуации. «Во время репетиций мы забывали, что муж и жена. Делали друг другу замечания, сердились. У меня была тяжелая роль в одном из спектаклей. Я все время мотала ногой. Сашу это выводило из себя. Он сказал, чтобы я прекратила. Тогда я стала мотать рукой. Он понял, что спорить со мной бесполезно, и смирился», — заявила актриса.

Как считает Немоляева, ее супруг ушел из жизни, не имея врагов. Актер всегда выступал по делу и был очень искренним, поэтому его все любили. «К сожалению, Бог отпустил ему немного лет. Он ушел счастливым. Саша всегда говорил: «Не проси у Бога легкой жизни, а проси легкой смерти». Он часто говорил о смерти. Не жаловался, рассуждал о ней по-философски. Саша всегда считал, что сложнее будет тому из нас, кто останется жить», — сказала актриса.

Она отметила, что супруг предчувствовал свою смерть. У него давно были проблемы с сердцем. Как позже выяснилось, первая скорая помощь к нему приезжала в 27 лет. «Он был на даче. Пришел внук и сказал, что дедушка тяжело дышит. Мы были не готовы к его уходу. Хотя его смерть была счастливой и быстрой», — заметила она.