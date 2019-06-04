НОВОСТИ

Джордж Майкл не оставил бойфренду ни гроша из своего многомиллионного завещания

Большая часть состояния певца достанется его сестрам и отцу.

Джордж Майкл не оставил бойфренду ни гроша из своего многомиллионного завещания
Джордж Майкл не упомянул экс-бойфренда в своем многомиллионном завещании. Фото: Global Look Press

Джордж Майкл в своем завещании ничего не оставил из своего состояния бойфренду Фади Фавазу, который до сих пор живет в доме покойного певца. Наследство артиста оценивается в 124 миллиона долларов.

Основными наследниками согласно последней воле Майкла являются его сестры Йода и Мелани, которые имеют равные права на его основные активы и два дома в Лондоне. Он также оставил своему отцу ферму по разведению скаковых лошадей.

Однако он не упомянул в завещании ни одного из своих экс-бойфрендов: ни Фаваза, ни Кенни Госса.

Семья певца заявила, что они не смогли выселить бывшего возлюбленного Джорджа из его дома в Риджент-Парк, где он жил с артистом.

Все выяснилось после того, как 30 мая был опубликован судебный документ, в котором было подробно изложено, как состояние будет поделено после того, как певец умер 25 декабря 2016 года.

Джордж Майкл был найден мертвым у себя в кровати дома в Горлинге-на-Темзе (графство Оксфордшир).

Бывшая бэк-вокалистка Ширли Кемп и звукозаписывающий продюсер певца Дэвид Остин также получат некие суммы из завещания Майкла. Их размер должны будут определить сестры артиста.

Коллекция антиквариата и предметов искусства, которая включает в себя пианино Джона Леннона, согласно воле певца достанется его благотворительному фонду, который он основал в 2009 году, пишет Mirror.

Вам может быть интересно:

Джордж Майкл похоронен в Лондоне спустя три месяца после смерти Любовник Джорджа Майкла – оператору службы спасения: «Он холодный и одеревеневший. Он мертв» Незадолго до смерти Джордж Майкл пытался прогнать своего любовника

Тэги:

Джордж Майклзавещаниемногомиллионное наследство
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джордж Майкл не оставил бойфренду ни гроша из своего многомиллионного завещания
Интересно?
Поделись с друзьями: