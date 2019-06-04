Джордж Майкл не оставил бойфренду ни гроша из своего многомиллионного завещания

Джордж Майкл в своем завещании ничего не оставил из своего состояния бойфренду Фади Фавазу, который до сих пор живет в доме покойного певца. Наследство артиста оценивается в 124 миллиона долларов.

Основными наследниками согласно последней воле Майкла являются его сестры Йода и Мелани, которые имеют равные права на его основные активы и два дома в Лондоне. Он также оставил своему отцу ферму по разведению скаковых лошадей.

больше по теме Родные Джорджа Майкла вышвырнули его последнего бойфренда Семья музыкальной легенды не хочет иметь ничего общего с Фади Фавазом.

Однако он не упомянул в завещании ни одного из своих экс-бойфрендов: ни Фаваза, ни Кенни Госса.

Семья певца заявила, что они не смогли выселить бывшего возлюбленного Джорджа из его дома в Риджент-Парк, где он жил с артистом.

Все выяснилось после того, как 30 мая был опубликован судебный документ, в котором было подробно изложено, как состояние будет поделено после того, как певец умер 25 декабря 2016 года.

больше по теме Стала известна истинная причина смерти Джорджа Майкла Возлюбленный певца отреагировал на заявления в прессе.

Джордж Майкл был найден мертвым у себя в кровати дома в Горлинге-на-Темзе (графство Оксфордшир).

Бывшая бэк-вокалистка Ширли Кемп и звукозаписывающий продюсер певца Дэвид Остин также получат некие суммы из завещания Майкла. Их размер должны будут определить сестры артиста.

Коллекция антиквариата и предметов искусства, которая включает в себя пианино Джона Леннона, согласно воле певца достанется его благотворительному фонду, который он основал в 2009 году, пишет Mirror.