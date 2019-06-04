Джордж Майкл не оставил бойфренду ни гроша из своего многомиллионного завещания

Джордж Майкл в своем завещании ничего не оставил из своего состояния бойфренду Фади Фавазу, который до сих пор живет в доме покойного певца. Наследство артиста оценивается в 124 миллиона долларов.
Основными наследниками согласно последней воле Майкла являются его сестры Йода и Мелани, которые имеют равные права на его основные активы и два дома в Лондоне. Он также оставил своему отцу ферму по разведению скаковых лошадей.
Однако он не упомянул в завещании ни одного из своих экс-бойфрендов: ни Фаваза, ни Кенни Госса.
Семья певца заявила, что они не смогли выселить бывшего возлюбленного Джорджа из его дома в Риджент-Парк, где он жил с артистом.
Все выяснилось после того, как 30 мая был опубликован судебный документ, в котором было подробно изложено, как состояние будет поделено после того, как певец умер 25 декабря 2016 года.
Джордж Майкл был найден мертвым у себя в кровати дома в Горлинге-на-Темзе (графство Оксфордшир).
Бывшая бэк-вокалистка Ширли Кемп и звукозаписывающий продюсер певца Дэвид Остин также получат некие суммы из завещания Майкла. Их размер должны будут определить сестры артиста.
Коллекция антиквариата и предметов искусства, которая включает в себя пианино Джона Леннона, согласно воле певца достанется его благотворительному фонду, который он основал в 2009 году, пишет Mirror.