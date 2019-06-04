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Васильев напомнил модницам о летнем тренде сезона в макияже

Вместе с визажистом Юрием Столяровым ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев рассказал, как придать губам «естественной пухлости» с помощью косметики.

Васильев напомнил модницам о летнем тренде сезона в макияже
Александр Васильев (Фото: Globallookpress.com)

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в рамках ток-шоу напомнил представительницам прекрасного пола о летнем тренде в макияже. Вместе с визажистом Юрием Столяровым историк моды рассказал, как добиться популярного в этом сезоне эффекта «естественной пухлости» губ, отказавшись от дорогостоящих инъекций и других косметических процедур.

По словам визажиста, для того чтобы губы визуально выглядели объёмными за ними нужно ухаживать. Не стоит забывать об увлажняющих бальзамах. Также можно воспользоваться секретным экспресс-средством: нанести укрепляющую сыворотку с гиалуроновой кислотой, которую обычно используют для проблемной области вокруг глаз. Делать это нужно систематически, постепенно укрепляя верхний контур губ.

«То есть, таким образом, заполняются маленькие морщинки», — подметил Васильев, вторя словам визажиста Юрия Столярова.

Шоу Модный приговор
Модницам советуют обратить внимание на «естественную пухлость» губ (Фото: кадр из программы «Модный приговор»)

Далее, эксперт советует обозначить верхний контур губ небольшим количеством светлого корректора, подобрав насыщенную стойкую помаду.

«Контраст светлого корректора придаст эффект пухлости», — добавил соведущий Эвелины Хромченко.

«Мы подчеркнем верхний рельеф губ, тем самым добавив визуальный объем», — уточнил Столяров.

И только после всех манипуляций можно прорисовать контур карандашом, который по цветовой гамме будет полностью совпадать с оттенком помады.

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Александр ВасильевПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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Васильев напомнил модницам о летнем тренде сезона в макияже
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