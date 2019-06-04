Дана Борисова объяснила, зачем летала в Карачаевск к экстрасенсу

Телеведущая Дана Борисова в Instagram пояснила, зачем ездила в Карачаевск к известному экстрасенсу Нелли Беджиевой. Многие из ее пользователей, которые узнали об этом путешествии, сразу же посчитали, что у Борисовой снова начались проблемы с наркотиками и алкоголем. Сама она отметила, что это совсем не так.

«К русской Ванге летала на сьемки фильма. По сюжету действительно сама не могу разобраться в своей жизни и обращаюсь к потусторонним силам. В любом случае, у меня все ок и приближается долгожданный отпуск. Куда поеду вскоре узнаете. Всем хорошего вечера», – заявила Дана Борисова.

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Отметим, что несколько лет назад у телеведущей были очень серьезные проблемы с наркотиками. Она отправилась избавляться от зависимости в Таиланд. В итоге врачам удалось поправить ее здоровье. Сейчас телеведущая сама посещает антинаркотические лагеря, где проводит разъяснительные беседы с подростками, рассказывая им о здоровом образе жизни.

Кстати, недавно Дана Борисова одержала еще одну победу. Ей удалось помириться со своей дочерью Полиной Аксеновой, с которой были серьезные проблемы в отношениях. Сейчас в звездной семье все хорошо. Девочка снова живет с матерью. При этом ребенок контролирует свои эмоции, как, впрочем, и сама Дана Борисова, которая ранее порой без повода срывалась на девочку.