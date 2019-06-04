Внучка Ротару примерила трендовое платье-жакет по совету Хромченко

На личной страничке в Instagram 18-летняя внучка украинской исполнительницы Софии Ротару — Соня опубликовала свежий снимок, на котором она запечатлена в трендовом платье-жакете. Девушка отдала предпочтение нюдовой палитре, выбрав бежевый оттенок. Наряд Сони украшали золотистые пуговицы.

Ранее соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» Эвелина Хромченко напомнила представительницам прекрасного пола о голливудском тренде, который модницы позаимствовали из мужского гардероба. И речь шла о смокингах, в вечернем варианте трансформирующихся в платье-жакет.

Эвелина советовала модницам обратить внимание на эту трендовую вещь, назвав ее вечной инвестицией и прекрасным вложением денег.

К слову, платье-жакет уже примеряла супруга Comedy Club Павла Воли — гимнастка и ведущая проекта «Танцы» Ляйсан Утяшева. Свой образ девушка дополнила черной водолазкой и «металлическими» туфлями-лодочками на шпильке.

Напомним, что несколькими днями ранее внучка Софии Ротару отпраздновала свой день рождения. 30 мая ей исполнилось восемнадцать лет.