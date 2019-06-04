Известный экстрасенс призвал поклонников Началовой не брать землю с ее могилы

Известный московский колдун Артем Бесов призвал всех поклонников творчества Юлии Началовой одуматься и перестать брать землю с ее могилы. Также он не рекомендует заряжать крема и воду на погосте. Как отметил колдун, он находится в полном шоке от действий поклонников певицы.

«Кладбище – мир мертвых. На самом деле люди вредят только сами себе, портят карму. Брать с кладбища ничего нельзя. Это плохая примета», – заявил Бесов.

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Колдун добавил, что даже бутылочка воды, которую порой приносят на кладбище, там же должна и оставаться. Все, что лежит на погостах пропитано сильной некротической энергией. Это может нанести серьезный вред здоровью.

Как говорит Артем Бесов, сейчас душе певицы неспокойно. Всему виной действия, которые творятся на ее могиле. Колдун призвал всех поклонников звезды, которая скончалась в марте этого года, одуматься. Свою любовь, как он считает, нужно выражать другими способами, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что сейчас распространяется информация, что с могилы певицы поклонники стали брать землю, которую добавляют дома в чай и суп. Они считают, что таким образом заряжаются положительной энергией. Добавим, что пиар-менеджер исполнительницы Анна Исаева отказывается комментировать подобные факты. Она замечала ранее, что не верит в святость своей подопечной.