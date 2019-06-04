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Домработница Волочковой привезла любимому балерины сливы и абрикосы из Таджикистана

Как сказала танцовщица, теперь жизнь в ее доме заиграет новыми красками.

Домработница Волочковой привезла любимому балерины сливы и абрикосы из Таджикистана
Анастасия Волочкова/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова в сторис Instagram рассказала о том, что ее домработница Лола вернулась из Таджикистана, где была в отпуске. Приехала она в особняк Волочковой не с пустыми руками. Женщина, которая уже много лет служит верой и правдой балерине, привезла специально для ее любимого человека фрукты – огромные сливы и абрикосы.

Домработница Лола привезла фруктов в дом балерины/instagram.com/volochkova_art/

«Добрые люди! Лолочка привезла из Таджикистана фрукты и абрикосы. Срывала их лично своими руками. Моему любимому притащила. Лола, спасибо тебе. Люблю тебя. Теперь жизнь в нашем доме заиграет новыми красками. Опять поселится счастье, добро и уют, который в доме всегда благодаря тебе. Мы тебя очень любим», — заявила танцовщица.

Отметим, что сейчас Анастасия Волочкова готовит программу «Балерина и клоун», с которой в самое ближайшее время отправится по городам России. Звезда обещает приятно удивить своих поклонников.

Кстати, на днях балерина рассказывала, что отпраздновала уже восемь месяцев совместной жизни с любимым человеком. Как она утверждает, за ним она, как за каменной стеной. Правда, о свадьбе пока речи не идет. Волочкову устраивают и такие отношения.

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Анастасия Волочковаоригинальный подарокТаджикистан
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Домработница Волочковой привезла любимому балерины сливы и абрикосы из Таджикистана
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