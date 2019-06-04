«Попрошу прощения у Бога»: Максим Галкин заговорил о смерти

Многочисленные поклонники известного юмориста и острослова Максима Галкина увидели своего кумира в непривычном для него свете. Он стал героем очередного выпуска программы «Познер», где беседовал с автором шоу на весьма серьезные темы. Как признался, в шутку, телеведущий, в гости к Владимиру Познеру он напросился сам, «чтобы попасть в историю».

Собеседники разговаривали на острые общественно-политические темы, обсуждая цензуру в творчестве, Максим рассказывал о том, что карьера на телевидении складывалась для него довольно легко. Вполне возможно, потому, что относился к ней он несерьезно, воспринимал, как хобби, от которого и сегодня в любой момент готов отказаться ради выступлений на сцене.

больше по теме Максим Галкин хотел бы сделать пародию на патриарха Кирилла Об этом артист рассказал в программе «Познер».

По словам артиста, не особенно он нуждается и в государственных наградах, считая это не самым лучшим пережитком советских времен.

«Ведь награды вручаются не только потому, что человек их заслужил. Чаще их «выбивают». Для получения звания надо прилагать титанические усилия, иметь связи, бегать, хлопотать. Но отказываться я не буду, если дадут. Я с этим не борюсь», — признается звезда.

Кроме того, как отмечает юморист, ордена и звания прибавят ему возраст. Хотя на деле благ присвоения звания дает немного благ: прибавку к пенсии в 30 тысяч рублей и место на кладбище, если, конечно, родственники будут сильно хлопотать.

«На эти деньги рассчитывать сложно. И я надеюсь, мои родственники похоронят меня там, где им будет приятно меня видеть. О смерти пока не задумываюсь. Только в плане того, что все документы должны быть в порядке. Чтобы родственники не испытывали проблем с бумагами на недвижимость», — отмечает Максим Галкин.

Однако, форма программы Владимира Познера, как известно, содержит блиц-опрос гостя. И в нем ведущий снова вернулся к теме ухода из жизни. Отвечая на вопрос, боится ли Максим Галкин смерти и как бы хотел уйти из жизни, юморист ответил: «Скорее да, чем, нет. Хотел бы уйти несильно мучаясь. А при встрече с Богом попрошу прощения за то, что отступался на пути к нему».

Напомним, накануне Галкин назвал своего коллегу, ведущего Андрея Малахова главным телесплетником страны. Причиной столь резких высказываний стала публикация в одном из СМИ новости о том, что супруги Пугачева и Галкин, якобы, достраивают свой дом на Кипре.