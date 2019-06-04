Галина Польских винит себя в страшной трагедии с внуком

Если творческой, актерской карьере известной актрисы Галины Польских можно только позавидовать, то вот в личной жизни звезды было все не так гладко и счастливо. Волею судьбы сама она восьмилетней девочкой оказалась в детском доме, откуда ее забрала бабушка. Потому ничего сверхъестественного звезда фильма «Я шагаю по Москве» не видит в том, что своего единственного внука Филиппа до пятилетнего возраста она воспитывала сама. Позже именно с ним была связана одна из печальных страниц жизни Галины Польских.

Парень вырос, стал инженером – исполнил свою мечту проектировать и конструировать мотоциклы, и даже поступил на соответствующую специальность в британский университет, а родители купили парню своего «железного коня». Из-за него-то произошла трагедия летом 2011 года. Тогда 19-летний парень приехал домой на каникулы. И одним ранним утром попал на своем мотоцикле в ДТП – не смог справиться с управлением и врезался в отбойник.

До сих пор звезда кино упрекает и винит себя в случившемся, ведь приятели Филиппа ему говорили, что колесо у его мотоцикла не исправно. Сразу после случившегося парня отправили в больницу, куда позже приехали его мама и сама Галина Польских. Большое число переломов стало поводом для многочасового консилиума врачей. И вердикт и раздавил, и обрадовал: жить Филипп будет, но вот ногу не спасти. И все же, беря себя в руки, актриса отмечает, мол, главное, что живой, пишет «Собеседник».

Напомним, прошлым летом в одну из подмосковных клиник экстренно попала и сама Галина Польских. Тогда причиной госпитализации стала начавшаяся аллергическая реакция из-за укуса осы.