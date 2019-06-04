«Полнота принятия себя»: Любовь Толкалина поделилась снимками в нижнем белье

Поклонники отмечают, что, пожалуй, только ей удаются подобные фотографии, которые не превращаются в вульгарность.

41-летняя актриса Любовь Толкалина не стесняется показывать свое тело поклонникам. На ее странице в социальной сети Instagram достаточно весьма пикантных снимков. Звезда кино и театра показывала грудь, купалась без бикини, полностью раздевалась. Да и фотографий, где она демонстрирует прекрасную фигуру в откровенных нарядах, тоже достаточно.

Очередной пост звезды в Сети – участие в рекламной фотосессии одной из известных марок нижнего белья. И, конечно, Любовь не смутилась показать вещи на себе.

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«Я очень ждала, когда оно наконец настанет то самое время, когда полнота принятия себя растворит все страсти и тягу к экспериментам и настанет время сладостного упоения находками и открытиями, радость ощущения себя в мире, где ты берешь свое там, где ты видишь свое», — пишет в комментарии к публикации актриса.

На снимке Толкалина практически обнажена до пояса, грудь прикрывает тончайший бюстгальтер. Фотографии привели в восторг поклонников звезды, которые отмечают, что, пожалуй, только Любови удаются подобные снимки, которые не превращаются в вульгарность и дурновкусицу.

Свои комментарии под снимком оставляют и коллеги артистки.

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«Какая шикарная женщина! Так держать!», — пишет Ксения Алферова.

Напомним, не так давно Любовь Толкалина рассказала своим поклонникам о том, что пережила очень сильные эмоции, участвуя в Венском бале в качестве ведущей, который состоялся в Москве 25 мая. Ее приобщение к высокой, классической культуре на мероприятии состояло, в том числе и в том, что она научилась танцевать кадриль.