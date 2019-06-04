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«Полнота принятия себя»: Любовь Толкалина поделилась снимками в нижнем белье

Поклонники отмечают, что, пожалуй, только ей удаются подобные фотографии, которые не превращаются в вульгарность.

«Полнота принятия себя»: Любовь Толкалина поделилась снимками в нижнем белье
Любовь Толкалина / instagram.com/tolkalinaliuba/

41-летняя актриса Любовь Толкалина не стесняется показывать свое тело поклонникам. На ее странице в социальной сети Instagram достаточно весьма пикантных снимков. Звезда кино и театра показывала грудь, купалась без бикини, полностью раздевалась. Да и фотографий, где она демонстрирует прекрасную фигуру в откровенных нарядах, тоже достаточно.

Очередной пост звезды в Сети – участие в рекламной фотосессии одной из известных марок нижнего белья. И, конечно, Любовь не смутилась показать вещи на себе.

«Я очень ждала, когда оно наконец настанет то самое время, когда полнота принятия себя растворит все страсти и тягу к экспериментам и настанет время сладостного упоения находками и открытиями, радость ощущения себя в мире, где ты берешь свое там, где ты видишь свое», — пишет в комментарии к публикации актриса.

На снимке Толкалина практически обнажена до пояса, грудь прикрывает тончайший бюстгальтер. Фотографии привели в восторг поклонников звезды, которые отмечают, что, пожалуй, только Любови удаются подобные снимки, которые не превращаются в вульгарность и дурновкусицу.

Свои комментарии под снимком оставляют и коллеги артистки.

«Какая шикарная женщина! Так держать!», — пишет Ксения Алферова.

Напомним, не так давно Любовь Толкалина рассказала своим поклонникам о том, что пережила очень сильные эмоции, участвуя в Венском бале в качестве ведущей, который состоялся в Москве 25 мая. Ее приобщение к высокой, классической культуре на мероприятии состояло, в том числе и в том, что она научилась танцевать кадриль.

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«Полнота принятия себя»: Любовь Толкалина поделилась снимками в нижнем белье
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