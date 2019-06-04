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Максим Галкин хотел бы сделать пародию на патриарха Кирилла

Об этом артист рассказал в программе «Познер».

Максим Галкин хотел бы сделать пародию на патриарха Кирилла

В очередном выпуске программы «Познер», героем которой стал Максим Галкин, известный юморист и шоумен неожиданно для многих признался, что работа на телевидении для него – только приложение. Главным всегда была и остается сцена. Потому телеведущего особо не испугает, если вдруг его уволят или он сам уйдет из популярных телепрограмм.

«Самый главный капитал и охранная грамота для меня – любовь и привязанность зрителей. Я постоянно езжу с концертами. Это со мной и мне интересно», — отметил Максим.

По словам юмориста, со сцены он не позволяет себе шутить о чем угодно – всегда действует некая самоцензура, которая не позволяет сваливаться в пошлость.

«Мы все сдержаны этическими нормами, чувством вины пред матерью. Например, моя мама даже слово «зад» не терпела. И я всегда сверяюсь с этим камертоном. Меня иногда заносит, но я возвращаюсь и сверяюсь. Это касается и политического юмора», — рассказывает Галкин.

Так, по признанию артиста, он никогда не будет шутить или имитировать голоса умерших политиков. Вот и с уходом из жизни Бориса Ельцина из его репертуара исчез номер с пародией на бывшего президента. Другой темой, которой от звезды не услышать со сцены, является религия.

«У нас это просто невозможно, а во Франции, например, самое обычное дело, есть даже пародии на одного из Римских пап в ту пору, когда он был дряхлым стариком с болезнью Альцгеймера. И к этому спокойно относятся. У нас же этого сделать пародию на патриарха Кирилла нельзя – это будет воспринято неоднозначно», — говорит юморист.

Все это происходит, по мнению Максима Галкина, в том числе потому, что в России из-за прежних гонений на церковь сегодня абсолютно все вокруг стали относиться к ней гиперкорректно.

Напомним, в этом же выпуске программы артист рассказал о том, почему уже почти 20 лет его не зовут судить игры КВН.

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Борис ЕльцинМаксим Галкин последние новостипародияПатриарх КириллПрограмма "Познер"юморист
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Максим Галкин хотел бы сделать пародию на патриарха Кирилла
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