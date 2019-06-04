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Тимур Еремеев стал ведущем нового скандального шоу на Первом канале

По задумке авторов, проект станет необычным для российского телевидения.

Тимур Еремеев стал ведущем нового скандального шоу на Первом канале
Тимур Еремеев. Фото: Instagram

Тимур Еремеев, который сам долгое время буквально не выходил из студий скандальных ток-шоу, стремясь доказать свое родство со знаменитым советским актером Спартаком Мишулиным, теперь станет во главе новой подобной программы, которая будет выходить на Первом канале.

Шоу «Семейные тайны с Тимуром Еремеевым», как признаются авторы, формат для отечественного ТВ новый. Это некий документальный фильм — расследование, состоящий из нескольких частей. Участники программы сидят в пустом зале кинотеатра и обсуждают историю, увиденную на экране. В процессе обсуждения гости и делятся неизвестными, порой, скандальными деталями, неизвестными до этого широкой общественности.

Например, пишет «СтарХит» со ссылкой на пресс-службу канала, одной из участниц ближайших программ, посвященной Зое Федоровой, станет 92-летняя женщина, работавшая в свое время надзирательницей во Владимирском Централе, где сидела Зоя Федорова. Она поделится воспоминаниями о звездной заключенной с телезрителями.

Кстати, несмотря на то, что история с выяснениям родства Еремеева и Мишулина как-будто поутихла, он уже успел стать героем светской хроники. Недавно СМИ писали, что Еремеев сделал в своей квартире ремонт.

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новое шоуПервый каналскандальное шоуТимур Еремеев
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Тимур Еремеев стал ведущем нового скандального шоу на Первом канале
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