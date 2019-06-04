Тимур Еремеев стал ведущем нового скандального шоу на Первом канале

Тимур Еремеев, который сам долгое время буквально не выходил из студий скандальных ток-шоу, стремясь доказать свое родство со знаменитым советским актером Спартаком Мишулиным, теперь станет во главе новой подобной программы, которая будет выходить на Первом канале.

Шоу «Семейные тайны с Тимуром Еремеевым», как признаются авторы, формат для отечественного ТВ новый. Это некий документальный фильм — расследование, состоящий из нескольких частей. Участники программы сидят в пустом зале кинотеатра и обсуждают историю, увиденную на экране. В процессе обсуждения гости и делятся неизвестными, порой, скандальными деталями, неизвестными до этого широкой общественности.

Например, пишет «СтарХит» со ссылкой на пресс-службу канала, одной из участниц ближайших программ, посвященной Зое Федоровой, станет 92-летняя женщина, работавшая в свое время надзирательницей во Владимирском Централе, где сидела Зоя Федорова. Она поделится воспоминаниями о звездной заключенной с телезрителями.

Кстати, несмотря на то, что история с выяснениям родства Еремеева и Мишулина как-будто поутихла, он уже успел стать героем светской хроники. Недавно СМИ писали, что Еремеев сделал в своей квартире ремонт.