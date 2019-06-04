Владимир Кузьмин вывел в свет новую жену, которая моложе его на 37 лет

63-летний певец женился на Светлане Карпухиной в феврале этого года.

Очередной брак известного 63-летнего певца Владимира Кузьмина и Светланы Карпухиной, которая моложе своего избранника на 37 лет, несколько месяцев назад наделал много шума. Отечественный рокер не тропился показывать публике новую супругу, но вот историческое событие произошло.

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На странице певца Эмина в социальной сети Instagram появился снимок, на котором он запечатлен в компании своих коллег: Александра Иванова, солиста группы «А-Студио» Байгали Серкебаева, а также молодоженов Кузьмина и Карпухиной.

Конечно, главное внимание подписчиков было приковано к паре. Один из комментаторов отмечает, что «губа у Кузьмина не дура». Мол, каждая следующая жена моложе и красивей предыдущей.

Напомним, Кузьмин и яхтсменка Светлана поженились в феврале 2019 года. Для певца это уже четвертый по счету брак. Будущие супруги познакомились на одном из мероприятий, когда девушка подошла к артисту за автографом.