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Владимир Кузьмин вывел в свет новую жену, которая моложе его на 37 лет

63-летний певец женился на Светлане Карпухиной в феврале этого года.

Владимир Кузьмин вывел в свет новую жену, которая моложе его на 37 лет
Фото: globallook

Очередной брак известного 63-летнего певца Владимира Кузьмина и Светланы Карпухиной, которая моложе своего избранника на 37 лет, несколько месяцев назад наделал много шума. Отечественный рокер не тропился показывать публике новую супругу, но вот историческое событие произошло.

На странице певца Эмина в социальной сети Instagram появился снимок, на котором он запечатлен в компании своих коллег: Александра Иванова, солиста группы «А-Студио» Байгали Серкебаева, а также молодоженов Кузьмина и Карпухиной.

Конечно, главное внимание подписчиков было приковано к паре. Один из комментаторов отмечает, что «губа у Кузьмина не дура». Мол, каждая следующая жена моложе и красивей предыдущей.

Напомним, Кузьмин и яхтсменка Светлана поженились в феврале 2019 года. Для певца это уже четвертый по счету брак. Будущие супруги познакомились на одном из мероприятий, когда девушка подошла к артисту за автографом.

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Владимир Кузьминмолодая женапервый выход в светСветлана Карпухина
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Владимир Кузьмин вывел в свет новую жену, которая моложе его на 37 лет
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