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Алла Пугачева постоянно критикует Максима Галкина за выбор одежды

Примадонна уверена, что ее муж одевается не так, как надо.

Алла Пугачева постоянно критикует Максима Галкина за выбор одежды
Алла Пугачева и Максим Галкин. (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Накануне в эфире Первого канала вышел очередной выпуск программы «Познер», гостем которой стал известный телеведущий и юморист Максим Галкин. Свое в студии Владимира Познера он, шутя, объяснил тем, что тоже хочет попасть в историю, отдавая должное популярности, высокому уровню и самой личности автора шоу.

Владимир Познер сразу оговорился, что он не будет спрашивать о личной жизни артиста, его отношениях с супругой Аллой Пугачевой, но все же один вопрос задал. Произошло это, когда Максим объяснял свои слова из предыдущих интервью, когда заявлял, что он «народный изначально».

По словам Галкина, он не помнит, чтобы когда-то был модным. Ведь «модность» присуждается, назначается элитой, тусовкой, богемой, которые хвалят, что-то постоянно присуждают друг другу. Публика же не выбирает, люди просто идут и покупают билеты на его выступления. Потому Максим всегда идет от людей в любой точке страны.
Владимир Познер спросил, означает ли это, что в одежде звезда не следит за модой.

«В одежде я не безразличен, но непоследователен и хаотичен. Жена постоянно говорит, что я не так одеваюсь. Периодически покупает мне вещи, но это не приживается», улыбаясь, отметил артист.

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Алла Пугачева последние новостиМаксим Галкин последние новостимодаПрограмма "Познер"
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Алла Пугачева постоянно критикует Максима Галкина за выбор одежды
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