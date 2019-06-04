Алла Пугачева постоянно критикует Максима Галкина за выбор одежды

Примадонна уверена, что ее муж одевается не так, как надо.

Накануне в эфире Первого канала вышел очередной выпуск программы «Познер», гостем которой стал известный телеведущий и юморист Максим Галкин. Свое в студии Владимира Познера он, шутя, объяснил тем, что тоже хочет попасть в историю, отдавая должное популярности, высокому уровню и самой личности автора шоу.

Владимир Познер сразу оговорился, что он не будет спрашивать о личной жизни артиста, его отношениях с супругой Аллой Пугачевой, но все же один вопрос задал. Произошло это, когда Максим объяснял свои слова из предыдущих интервью, когда заявлял, что он «народный изначально».

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По словам Галкина, он не помнит, чтобы когда-то был модным. Ведь «модность» присуждается, назначается элитой, тусовкой, богемой, которые хвалят, что-то постоянно присуждают друг другу. Публика же не выбирает, люди просто идут и покупают билеты на его выступления. Потому Максим всегда идет от людей в любой точке страны.

Владимир Познер спросил, означает ли это, что в одежде звезда не следит за модой.

«В одежде я не безразличен, но непоследователен и хаотичен. Жена постоянно говорит, что я не так одеваюсь. Периодически покупает мне вещи, но это не приживается», улыбаясь, отметил артист.