Брат Криса Кельми планирует забрать права на песни у сына музыканта

По словам Евгения Суслина, сейчас над решением этого вопроса работают юристы.

Хотя полгода назад, сразу после смерти своего старшего брата известного музыканта и певца Криса Кельми Евгений Суслин и заявлял о том, что на наследство звездного родственника он не претендует, сегодня ситуация несколько изменилась.

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Суслин решил исполнить последнюю мечту Криса и возродить коллектив «Рок-Ателье», лидером которого был Кельми, и так и не успел снова собрать музыкантов для совместной работы. Сегодня есть артисты, есть желание работать, но препятствием стало то, что все права на хиты, написанные Кельми, принадлежат сыну артиста Кристиану.

«Нанял юристов, готовим документы, чтобы передать их мне. Но надеюсь, договоримся мирно!», — выразил надежду Евгений.

Кроме того, в память о брате Суслин выпускает песню «Музей для друзей». Музыку к композиции написал Виктор Агранович, исполнит песню жена Евгения Злата, а партию на саксофоне исполнил Владимир Пресняков-старший. Но, несмотря на, казалось бы, налаживание творческого процесса, есть еще одна вещь, которая не дает покоя брату звезды – никто не хочет заняться организацией памятного концерта. По словам Евгения Суслина, мероприятие можно было провести в ресторане или концертном зале, ведь у у Кельми было множество фанатов, пишет «СтарХит».

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Напомним, Крис Кельми умер 1 января от остановки сердца, которая произошла из-за хронического заболевания — цирроза печени. Похороны прошли только 8 января.