Мечты сбываются: Елена Захарова на один вечер почувствовала себя балериной

Елена Захарова часто восхищает поклонников элегантными и утонченными образами. Очередной наряд, который 43-летняя актриса продемонстрировала на своей странице в соцсети Instagram, не стал исключением.

Захарова появилась перед поклонниками в воздушном платье, напоминающим наряд балерины. Звезда российских телеэкранов призналась, что ее мечта стать «белым лебедем» и приобщиться к миру балета наконец-то сбылась.

«Мечты сбываются. Благодаря церемонии «Каникулы Мирового Балета» я была ведущей гала-концерта в образе «Белого Лебедя»», — подписала короткое видео в своем Instagram Елена Захарова.

Поклонники по достоинству оценили новый утонченный образ любимой актрисы и поспешили осыпать ее комплиментами.

«Красота! Сама нежность», «Елена вы прекрасны! Вам очень идёт этот образ!!! Какая грация и пластика! Супер», «Какая красота, вам очень идёт», «Лебедь», «Как вы хороши в этом образе!Изящная,воздушная,грациозная!)))», — отметили подписчики в комментариях.

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Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Елена Захарова в Международный день защиты детей стала продавщицей мороженого в ГУМе в рамках благотворительной акции.