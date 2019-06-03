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Спорт аристократов: 3-летняя дочь Игоря Николаева занялась гольфом

Музыкант опубликовал фото малышки на поле.

Спорт аристократов: 3-летняя дочь Игоря Николаева занялась гольфом
Игорь Николаев. фото: globallookpress

Звезды шоу-бизнеса стараются с ранних лет приучать детей к спорту. Недавно Игорь Николаев похвастался первыми успехами трехлетней дочери. Вероника начала заниматься гольфом. Основам спорта девочка научилась в Юрмале.

«Ну очень юная гольфистка! Пока не ждите от нас побед и рекордов! Нам же только три и семь. Мы только начинаем!» – написал Игорь Николаев.

В комментариях Игорь Гуляев написал, что теперь ему будет, с кем поиграть. В ответ Николаев пригласил телеведущего к себе. Подписчики в Instagram остались в восторге от спортивных успехов Вероники.

«Удачи и успехов маленькой принцессе во всех её начинаниях!», «Молодец ребёнок! Самое главное — есть желание заниматься», «Папина доченька! Папино счастье! Успехов Нике в начинаниях», «Ну уж очень деловая гольфистка-лапочка», – написали в комментариях.

Напомним, Игорь Николаев воспитывает Веронику от третьей жены Юлии Проскуряковой. Также у музыканта есть старшая дочь Юлия от первого брака с одноклассницей Еленой. 41-летняя Юлия Николаева живет в США и работает врачом.

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Спорт аристократов: 3-летняя дочь Игоря Николаева занялась гольфом
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