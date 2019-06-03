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Именем Ксении Бородиной воспользовались мошенники

Телеведущая призвала поклонников не верить аферистам, пишущим от ее имени.

Именем Ксении Бородиной воспользовались мошенники
Ксения Бородина / www.instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина рассказала, что ее звездным именем пользуются мошенники, чтобы обмануть доверчивых граждан. Так, по словам ведущей «Дома-2», в последнее время она стала часто получать от подписчиков гневные сообщения о том, что те приняли участие в опросе или конкурсе, организованном звездой, а она их якобы обманула.

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www.instagram.com/borodylia/

«Вот я все время думаю, что вами руководит, когда вы сами отдаёте деньги мошенникам, а строчить смс с проклятиями бежите ко мне в Директ?! Я хоть раз на своей странице Опросы проводила? Хоть раз просила перекинуть мне деньги на карту?» – возмущенно спросила Бородина в Instagram.

Телеведущая призвала подписчиков иметь голову на плечах и не вестись на явный «развод» в Интернете. Она напомнила, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

В комментариях поклонники пожелали любимой ведущей терпения и согласились с тем, что нельзя вестись на предложения заработать легкие деньги в Интернете.

Напомним, недавно телезвезда призналась, что не надевает одно и то же платье на светские мероприятия больше одного раза.

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InstagramинтернетКсения Бородинамошенники
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Именем Ксении Бородиной воспользовались мошенники
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