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Рустам Солнцев считает, что Галкин завидует популярности Малахова

Между двумя шоуменами разразился скандал.

Рустам Солнцев считает, что Галкин завидует популярности Малахова
Максим Галкин / Global Look Press
  1. Новый скандал в российском шоу-бизнесе. На этот раз героями дня стали Максим Галкин и Андрей Малахов. Молодой супруг Примадонны набросился на телеведущего, назвав его «главным телесплетником» страны.

В этот раз Малахову досталось за то, что в журнале, где он выступает главным редактором, появилась статья, в которой говорится о заграничной недвижимости Галкина. Якобы тот строит дом на Кипре. В качестве доказательства этих слов в статье приводится интервью с сотрудниками агентства недвижимости. Сам Максим заявил, что никакого дома на Кипре у него нет, а вся статья — это ложь.

Портал Teleprogramma.pro решил поинтересоваться, что представители российского шоу-бизнеса думают об этой ситуации. Так, бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что Галкин завидует популярности Малахова на телевидении. По его словам, тут далеко не последнюю роль играет конкуренция.

«Лично мне, например, не нравятся его (Галкина — Прим.ред.) передачи. А вот у Андрея все набито, как в украинской колбасе: мясо, сало, специи. Любо дорого смотреть его «Привет, Андрей». Поэтому у Максима есть ревность», — поделился своим мнением Солнцев.

Стоит отметить, что пока ни сам Андрей Малахов, ни его представители не комментировали ситуацию с Галкиным.

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Тэги:

Андрей МалаховконфликтМаксим Галкиннедвижимость
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Рустам Солнцев считает, что Галкин завидует популярности Малахова
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